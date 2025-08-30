Nivel alarmant de polen de ambrozie în aerul din România

În aceste zile, România este învăluită de un nor de polen, iar vârful va fi atins peste 2-3 zile. De vină este sezonul de înflorire al ambroziei, dar și lipsa precipitațiilor.

Persoanele alergice au resimțit simptomele mai târziu, însă din cauza încărcăturii mari de granule din aer, inclusiv cei care nu se știu alergici pot fi afectați. Reacțiile pot fi confundate ușor cu o răceală, iar tratamentul trebuie prescris de un specialist.

România se confruntă cu cantități uriașe de polen în aer în aceste zile, potrivit monitorizării europene Copernicus. Aerul este cel mai încărcat cu polen dimineața, între orele 9 și 11, moment în care nu este recomandat să aerisim locuința sau să ne plimbăm în aer liber.

Inclusiv cei care nu se știu alergici la ambrozie pot fi afectați.

Reacțiile alergice la polenul de ambrozie – nas înfundat, tuse, mâncărimi ale ochilor, nasului și gâtului – sunt adesea confundate cu o răceală și tratate greșit. De aceea este necesară o vizită la medicul alergolog, potrivit știrileprotv.ro.

De asemenea, specialiștii spun că granulele de polen pot călători sute de kilometri. Sursa lor sunt terenurile necosite, pentru care polițiștii pot aplica amenzi. Sezonul înfloririi ambroziei se întinde, de obicei, pe parcursul lunilor august, septembrie și octombrie, dar anul acesta a început cu două săptămâni mai târziu.

Citește și: Enrique Iglesias și Anna Kournikova, părinți pentru a patra oară



