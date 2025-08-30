Enrique Iglesias și Anna Kournikova, părinți pentru a patra oară

Cântărețul spaniol Enrique Iglesias și fosta jucătoare rusă de tenis Anna Kournikova, care formează un cuplu de mai bine de două decenii, așteaptă cel de-al patrulea copil, conform informațiilor publicate de presa de specialitate.

Enrique Iglesias, în vârstă de 50 de ani, și Anna Kournikova, de 44 de ani, sunt „foarte încântați” de ideea de a deveni din nou părinți, a dezvăluit revista Hola! Cuplul are o relație din 2001 – când cei doi s-au cunoscut cu ocazia înregistrării videoclipului „Escape” al lui Iglesias – și locuiește în Miami (SUA) alături de copiii Nicholas și Lucy, gemeni de 7 ani, și Mary, de 5 ani.

Potrivit revistei, Kournikova a fost fotografiată recent în Miami îmbrăcată într-o ținută lejeră, care îi scotea în evidență sarcina, în timp ce își ducea copiii la școală.

