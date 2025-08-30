32.9 C
Craiova
sâmbătă, 30 august, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăMagazinEnrique Iglesias și Anna Kournikova, părinți pentru a patra oară

Enrique Iglesias și Anna Kournikova, părinți pentru a patra oară

De Tiberiu Cocora

Cântărețul spaniol Enrique Iglesias și fosta jucătoare rusă de tenis Anna Kournikova, care formează un cuplu de mai bine de două decenii, așteaptă cel de-al patrulea copil, conform informațiilor publicate de presa de specialitate.

Enrique Iglesias, în vârstă de 50 de ani, și Anna Kournikova, de 44 de ani, sunt „foarte încântați” de ideea de a deveni din nou părinți, a dezvăluit revista Hola! Cuplul are o relație din 2001 – când cei doi s-au cunoscut cu ocazia înregistrării videoclipului „Escape” al lui Iglesias – și locuiește în Miami (SUA) alături de copiii Nicholas și Lucy, gemeni de 7 ani, și Mary, de 5 ani.

Potrivit revistei, Kournikova a fost fotografiată recent în Miami îmbrăcată într-o ținută lejeră, care îi scotea în evidență sarcina, în timp ce își ducea copiii la școală.

Citește și: Cântăreața Jessie J se operează din nou! Cancerul mamar îi dă bătăi de cap

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA