Cântăreața Jessie J se operează din nou! Cancerul mamar îi dă bătăi de cap

De Tiberiu Cocora

Cântăreața britanică Jessie J a anunțat că va trebui să treacă printr-o a doua intervenție chirurgicală, după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân, motiv pentru care este nevoită să amâne turneul programat pentru finalul acestui an, potrivit CNN.

„Din păcate, trebuie să mă supun unei a doua operaţii, nimic prea grav, dar trebuie făcută înainte de sfârşitul anului, iar asta coincide cu perioada turneului pe care îl aveam programat”, a spus ea, într-un videoclip postat pe Instagram.

Cântăreaţa în vârstă de 37 de ani a anunţat în iunie că a fost diagnosticată cu „cancer de sân în stadiu incipient”. Ea a fost operată mai târziu în acea lună şi a declarat în iulie că se simte „bine” şi „cancerul nu s-a răspândit”. Însă, faptul că va suferi o altă intervenţie chirurgicală în cursul acestui an înseamnă că trebuie să-şi reprogrameze turneul planificat în Regatul Unit, Europa şi Statele Unit.

Ea nu a dat detalii despre procedura viitoare, deşi a declarat anterior că are nevoie de o altă intervenţie chirurgicală pentru ca sânii ei să arate mai similar după mastectomie.

Jessie J a declarat că partea europeană a turneului său a fost reprogramată din octombrie pentru aprilie 2026, dar că partea americană – iniţial planificată pentru noiembrie – este anulată pentru moment, deoarece ea şi echipa sa nu au reuşit încă să găsească o perioadă de timp care să se potrivească cu locaţiile preferate.

