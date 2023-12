Cu ce înlocuim cafeaua?

Dacă băutul cafelei este o parte obișnuită a rutinei tale de dimineață, atunci probabil că știi deja beneficiile pentru productivitate și sănătate pe care le oferă o ceașcă din această băutură. Interesant este faptul că studiile științifice privind impactul pe care cafeaua îl are asupra sănătății sunt ample, dar rezultatele acestora nu sunt la unison, fiind câteodată chiar contradictorii.

Unele dintre aceste cercetări au arătat că nu există dovezi care să demonstreze cu certitudine că băutul cafelei poate crește riscul de boli cardiovasculare sau cancer, atunci când aceasta este consumată în cantități obișnuite. Consumul ridicat de cafea este legat de efecte negative asupra sănătății pentru unele persoane, cum ar fi creșterea ritmului cardiac și declanșarea stărilor de anxietate. În plus, adăugatul de zahăr sau smântână la cafea atrage după sine consecințe noi, comparativ cu băutul cafelei negre, simple.

Ce beneficii aduce cafeaua

Cafeaua este poate cea mai bine cunoscută băutură pentru conținutul său de cofeină, care stimulează sistemul nervos central din creier și oferă energie, dar există și alte beneficii care ar putea fi atribuite consumului regulat a acestei băuturi populare, de la scăderea riscului de a dezvolta diabet de tip 2, la îmbunătățirea digestiei și chiar scăderea riscului pentru anumite tipuri de cancer.

Cu toate acestea, dacă simțiți că dependența de cafeaua fierbinte este un fapt real și vă doriți să începeți un nou stil de viață din care cafeaua să nu facă parte, puteți apela la diverse băuturi înlocuitoare, mai ales că urmează o perioadă în care o să ne facem planuri importante pentru anul viitor.

Băuturi alternative

Schimbarea băuturii de dimineață nu înseamnă trecerea la prepararea unei băuturi complicat de realizat. Spre exemplu, cea mai la îndemănă alegere este apa cu lămâie care nu conține nici calorii și nici cofeină și în plus oferă și o doză de vitamina C ce are rol antioxidant și care joacă un rol de bază în sistemul imunitar. Un singur pahar de apă cu lămâie preparat adăugând sucul de la o jumătate de lămâie oferă aproximativ 10% din doza zilnică recomandată de vitamina C. Dacă nu vă place lămâia la prima oră a dimineții, puteți consuma în schimb apă cu castraveți, mentă, sau fructe de sezon.

Dacă vreți totuși o opțiune caldă, ceaiul de matcha poate fi aceasta. Matcha este o pulbere fină provenită din fărâmițarea frunzelor de ceai verde. O cană de ceai de matcha conține mai puțină cofeină decât o ceașcă de cafea, dar tot ne poate ajuta să luăm rapid startul dimineața. În plus, ceaiul verde conține teanină, care poate reduce anxietatea și stresul, așa că poate fi benefică pentru persoanele cărora cafeaua le produce o stare de agitație.

Cicoarea, alternativă la cafeaua clasică

În ultimul timp, cicoarea este din ce în ce mai des promovată ca o alternativă la cafea. În plus, cicoarea conține un tip de fibre prebiotice numite inulină, precum și compuși care pot juca un rol în susținerea sănătății intestinale, precum și a sănătății inimii. La fel ca boabele de cafea, rădăcina de cicoare poate fi prăjită, măcinată și preparată într-o băutură fierbinte delicioasă. Are un gust foarte asemănător cu cafeaua, dar nu conține cofeină. Inulina se caramelizează în timpul prăjirii și conferă băuturii o culoare maro închis, cu o aromă de nucă, mai dulce și mai puțin amară decât cafeaua tradițională.

Rădăcina de cicoare poate fi găsită pre-măcinată și prăjită, așa că este ușor de preparat. Pur și simplu preparați-o ca pe o cafea obișnuită – într-o filtru de cafea, o presă franceză sau un espressor.

Ar trebui să evitați rădăcina de cicoare dacă sunteți însărcinată sau alăptați, deoarece cercetările privind siguranța acesteia în aceste circumstanțe lipsesc. În plus, planta de cicoare provine din aceeași familie cu ambrozia, așa că poate provoca reacții alergice încrucișate la persoanele sensibile la polenul de ambrozie.

Valentina Ghimpău

Sănătate de la Farmacist primar,

Vă mulțumesc că m-ați citit iar!