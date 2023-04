Piaţa medicamentelor din România se confruntă, după pandemie, cu probleme majore. Unele medicamente eliberate pe bază de prescripţie medicală, vitale pentru pacienţi, nu se mai găsesc. În tot acest timp, preţul medicamentelor eliberate fără prescripţie (OTC-urile), creşte de la lună la lună, iar oamenii nu mai fac faţă scumpirilor.

Oamenii aleargă disperaţi din farmacie în farmacie pentru un banal antibiotic sau pentru medicamente necesare pentru afecţiuni acute şi subacute. Din cauza preţurilor foarte scăzute, controlate de Ministerul Sănătăţii prin Canamed, catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, medicamentele ieftine ajung să fie exportate în ţări unde sunt vândute mai scump. Românii rămân, astfel, fără produse esenţiale.

Creşterea preţurilor la medicamentele ieftine, o încercare de a le păstra în ţară

Producătorii au tras semnale de alarmă cu privire la situaţia medicamentelor generice în numeroase rânduri, solicitând ajustarea preţurilor în funcţie de inflaţie. Abia zilele trecute, Ministerul Sănătăţii a publicat un ordin conform căruia vor apărea creşteri de preţuri la aceste medicamente începând din iulie. Conform Ordinului 1346/2023 al MS, prețurile de producător maximale ale medicamentelor care urmează să fie aprobate și care au o valoare mai mică de 25 lei pot fi indexate cu 14%. Cele cu o valoare cuprinsă în intervalul 25 lei – 49,99 lei pot fi indexate cu 7%.

Creşterea preţurilor la medicamente generice şi biosimilare este văzută drept o posibilă soluţie la problema exportului paralel.

Preţul neadaptat a dus la lipsa stocurilor de medicamente vitale la nivel naţional

Preţul foarte scăzut, neadaptat la condiţiile economice actuale, cu o inflaţie crescută, a dus la dispariţia medicamentelor esenţiale de pe piaţă.

„Sunt exportate în alte ţări, iar pacienţii sunt disperaţi că nu le mai găsesc nicăieri. La un medicament de 8 lei, abia acoperi blisterul cu un astfel de preţ. Oamenii au ajuns să alerge după antibiotice, pentru că nu se mai găsesc. Mămicile caută disperate un Biorinil sau un Betabioptal în tot oraşul. Nu este normal ce se întâmplă. Se măresc preţurile nejustificat la OTC-uri, iar la medicamentele vitale, de rulaj, au scăzut preţurile. Pentru copii, la tot ce înseamnă tratament acut şi sub-acut, întâmpinăm mari dificultăţi”, a declarat un reprezentant de pe piaţa farmaceutică pentru Gazeta de Sud.

Acelaşi lucru este susţinut şi de Floarea Mondea, managerul unei farmacii: „Genericele sunt atât de ieftine încât ajung la exportul paralel, căci în afară medicamentele sunt foarte scumpe. În 1994 Augmentinul era 120 lei, acum este 25-27 lei şi ne mirăm că nu îl mai găsim”.

Farmaciştii speră că ajustarea de preţ la medicamentele eliberate pe bază de prescripţie va ajuta în mod real piaţa şi va readuce aceste produse vitale în farmacii.

„Nu mai facem faţă scumpirilor”

Farmaciştii spun că nu mai fac faţă creşterilor constante de preţ la medicamentele eliberate fără prescripţie medicală. Unele dintre cele mai mari scumpiri sunt la suplimentele alimentare.

„În fiecare lună se scumpesc, deja nu mai facem faţă cu aceste scumpiri. De multe ori, ne spune pacientul: Doamnă, luna trecută am plătit atât, iar l-au scumpit? Şi verificăm în sistem şi îi dăm dreptate. Înainte ritmul scumpirilor nu era atât de rapid. Se întâmpla să mai crească preţul la câteva luni şi eram anunţaţi. Acum te trezeşti de la lună la lună cu modificări de preţ. Sunt şi scumpiri cu 2, 3 lei, dar sunt şi cu 20 lei la medicamentele OTC (off the counter), la suplimente”, spune Natalia Stancu, farmacistă.

„Sunt creşteri importante şi la mai multe produse pentru pacienţii oncologici. De exemplu, avem pacient oncologic cu un tratament pentru care primeşte o reducere considerabilă pe un card, iar în viitor am înţeles că producătorul ar putea să nu mai suporte acel discount. E vorba de 2000 lei pe lună. Gândiţi-vă la pensionarii cu pensii de 1000 lei, pentru care fiecare ban contează”, a completat aceasta.

Farmaciile, afectate de creşterile de preţ la medicamente

Scumpirile în lanţ la OTC-uri afectează atât pacienţii, cât şi farmaciile, mai ales pe cele care încearcă să menţine preţuri mici.

„Au sărit preţurile foarte mult la OTC-uri, într-adevăr. Este dezastru ce se întâmplă. La suplimente, la puericultură mare şi mică, laptele praf s-a scumpit mult”, susţine un farmacist din Craiova.

Pe de altă parte, pe lângă adaosurile de la producători la OTC-uri, apare şi problema salariilor, în condiţiile inflaţiei.

„Sunt adaosuri de la producători şi nu avem ce să le facem. Apoi mai este şi problema salariilor farmaciştilor. Şi noi trebuie să mărim salariile în fiecare an cu 10%. Farmaciştii au oricum salarii de mizerie, e jenant ca un farmacist să plece cu 3000 lei acasă pe lună”, explică Floarea Mondea.

