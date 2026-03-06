Britney Spears, arestată în California pentru conducere sub influența alcoolului

Cântăreața americană Britney Spears a fost arestată miercuri seară în California, fiind suspectată că a condus sub influența alcoolului, potrivit informațiilor transmise de California Highway Patrol.

Conform autorităților, artista a fost oprită de polițiști în jurul orei 21:30, după ce un autoturism BMW negru a fost raportat pentru deplasare neregulamentară și viteză mare pe autostrada U.S. Route 101, în apropierea ieșirii de pe Westlake Boulevard, în Ventura County.

Potrivit poliției, Spears era singura persoană din vehicul și prezenta semne de consum de alcool. Artista a fost supusă unor teste de sobrietate la fața locului, după care a fost arestată. Ulterior, ea a fost eliberată, iar mașina sa a fost remorcată.

Reprezentanții poliției au precizat că investigația este în curs, iar rezultatele testelor chimice sunt încă așteptate.

Un reprezentant al cântăreței a declarat pentru presa americană că incidentul este „un moment regretabil”, dar că artista va coopera cu autoritățile și va respecta legea.

Spears urmează să se prezinte în fața instanței pe 4 mai.

Nu este prima dată când artista se confruntă cu probleme legale. În 2007, ea a fost implicată într-un incident rutier pentru care a fost acuzată inițial de părăsirea locului accidentului, acuzație retrasă ulterior după achitarea daunelor.

Un an mai târziu, artista a fost internată pentru o evaluare psihiatrică, iar tatăl ei, Jamie Spears, a primit tutela asupra bunurilor sale, măsură care a durat 13 ani și a generat mișcarea publică Free Britney movement. Tutela a fost ridicată în anul 2021, potrivit CNN.

