Jesse Jackson, lider emblematic al luptei pentru drepturile civile din SUA, a murit la 84 de ani

Liderul american pentru drepturile civile Jesse Jackson a murit la vârsta de 84 de ani, au transmis membrii familiei sale într-un comunicat oficial. Potrivit acestora, activistul „a murit în pace”, marți dimineață, fiind alături de cei apropiați.

„Tatăl nostru a fost un lider nu doar pentru familia noastră, ci și pentru cei oprimați, fără voce și neglijați din întreaga lume”, au declarat reprezentanții familiei.

Activist alături de Martin Luther King Jr. și candidat la președinția SUA

Jesse Jackson a devenit cunoscut în anii ’60 ca activist pentru drepturile civile, implicându-se în mișcarea condusă de Martin Luther King Jr. și participând la marșuri istorice pentru egalitate rasială. A fost prezent la Memphis în 1968, în momentul asasinării liderului american.

Ulterior, Jackson a devenit o figură politică influentă, candidând de două ori la nominalizarea prezidențială a Partidul Democrat, în 1984 și 1988. De-a lungul carierei sale, a fondat organizații dedicate justiției sociale, precum Operation PUSH și Coaliția Națională Curcubeu.

Probleme de sănătate și ultimii ani

Cauza exactă a morții nu a fost confirmată oficial, însă liderul american fusese diagnosticat în 2017 cu boala Parkinson, o afecțiune progresivă a sistemului nervos. În noiembrie anul trecut, el a fost spitalizat după ce medicii au identificat o tulburare degenerativă rară, paralizia supranucleară progresivă.

Chiar și după apariția problemelor de sănătate, Jackson a continuat să susțină campanii pentru drepturile civile și pentru grupurile defavorizate, atât în Statele Unite, cât și la nivel internațional.

O moștenire politică și socială durabilă

Născut pe 8 octombrie 1941, în Greenville, Carolina de Sud, Jesse Jackson a rămas una dintre cele mai influente voci ale mișcării pentru egalitate rasială. De la activismul religios și social până la campaniile prezidențiale, el a militat pentru drepturi egale, incluziune și justiție socială.

Moștenirea sa rămâne legată de decenii de activism și de lupta pentru reprezentarea comunităților marginalizate în politica americană.

