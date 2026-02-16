(VIDEO) Salma Hayek produce un film pentru a apăra imaginea Mexicului: „Suntem atacați moral”

Actrița mexicană Salma Hayek a anunțat că lucrează la producția unui film menit să corecteze imaginea „eronată” care, în opinia sa, este promovată despre Mexic la nivel internațional.

Declarația a fost făcută în cadrul unui eveniment public la care a participat alături de președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, unde a fost anunțat sprijinul guvernului pentru industria cinematografică.

„Acesta este Mexicul adevărat”

„Acest proiect este extrem de important într-un moment în care suntem atacați moral și imaginea noastră este vehiculată în mod complet eronat”, a spus Hayek.

Actrița a subliniat că este esențial ca mexicanii să spună propria poveste:

„Este important să preluăm controlul asupra narațiunii, pentru a spune: acesta este Mexicul, nu ceea ce vi se vinde. Iată cine suntem.”

Titlul filmului nu a fost încă dezvăluit.

Unde va fi filmat proiectul

Pelicula va fi turnată în:

statul Veracruz (locul natal al actriței)

statul Quintana Roo

Potrivit presei locale, în rol principal ar putea apărea Angelina Jolie, care a vizitat regiunea Veracruz împreună cu Hayek în vara anului trecut.

Context politic tensionat

Anunțul vine pe fondul discursurilor dure privind imigrația promovate de fostul președinte american Donald Trump.

Salma Hayek și-a exprimat public solidaritatea cu comunitățile latino din SUA și a oferit informații despre drepturile acestora în cazul raidurilor federale privind imigrația.

