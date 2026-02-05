Chipul Giorgiei Meloni, îndepărtat de pe o frescă dintr-o biserică din Roma

Chipul prim-ministrului Italiei, Giorgia Meloni, care apăruse pictat pe un heruvim într-o biserică din centrul Romei, a fost îndepărtat oficial, în urma reacțiilor publice și a unei anchete declanșate de Ministerul italian al Culturii.

Imaginea a fost descoperită în Capela Sfintelor Suflete din Purgatoriu, aflată în Bazilica San Lorenzo in Lucina, după finalizarea unor lucrări de restaurare realizate la sfârșitul anului trecut. Deși intervenția artistică fusese încheiată de mai multe luni, cazul a intrat în atenția publicului abia în weekend, când pe rețelele de socializare au apărut fotografii comparative „înainte și după”.

Restaurare controversată

Fotografiile au arătat că fața originală a îngerului fusese înlocuită cu una care semăna izbitor cu prim-ministrul italian. Inițial, restauratorul voluntar Bruno Valentinetti a negat acuzațiile, susținând că s-a inspirat exclusiv din schițele și imaginile originale ale lucrării.

Ulterior însă, într-un interviu acordat publicației La Repubblica, acesta a recunoscut că imaginea o reprezenta pe Giorgia Meloni, afirmând totodată că intervenția sa ar fi fost „coerentă” cu stilul original al frescei.

În urma presiunilor, Valentinetti a fost obligat să își șteargă lucrarea, operațiune care a lăsat în urmă o pată albă, fantomatică, pe corpul heruvimului.

„Am acoperit-o pentru că Vaticanul mi-a spus să o fac”, a declarat acesta pentru presa italiană. Vaticanul nu a avut, până în prezent, o poziție publică oficială.

Intervenția Ministerului Culturii

Ministerul Culturii din Italia a anunțat că a demarat o anchetă, subliniind că orice lucrare de restaurare sau modificare artistică în bisericile din Roma necesită aprobări prealabile din partea mai multor instituții, inclusiv Fondul pentru Locurile de Cult al Ministerului de Interne, Vicariatul Romei și Superintendentul Special al Romei.

„Orice intervenție trebuie însoțită de documentație clară și schițe ale modificărilor propuse”, se arată într-un comunicat oficial al ministerului.

Reacții din interiorul bisericii

Potrivit preotului paroh Daniele Micheletti, sute de vizitatori au trecut pragul capelei în ultimele zile pentru a fotografia imaginea controversată.

„Am spus mereu că, dacă această pictură va crea diviziuni, va trebui îndepărtată”, a declarat acesta pentru Sky Italia, potrivit CNN.

Preotul a adăugat că, deși din punct de vedere normativ pictura ar fi putut rămâne acolo timp îndelungat, impactul asupra comunității a fost prea puternic.

„A creat prea multe tensiuni în biserică”, a spus el.

