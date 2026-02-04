Un personaj negativ din Harry Potter aduce noroc în Anul Calului în China

Pe măsură ce China se pregătește să întâmpine Anul Calului pe 17 februarie 2026, un simbol neașteptat a apărut printre decorațiunile festive: Draco Malfoy, inamicul adolescent al lui Harry Potter, își face loc printre tradițiile de Anul Nou Lunar.

Fanii vrăjitorilor și localnicii chinezi au fost surprinși să-l vadă pe blondul elev de la Hogwarts afișat pe postere roșii, cunoscute sub numele de fai chun sau chunlian, alături de urări de sănătate, bogăție și fericire pentru noul an.

Malfoy aduce noroc prin nume

Se pare că magia nu ține doar de vrăji: chiar și numele său are o semnificație festivă. În mandarină, „Malfoy” se transliterează ca „Ma Er Fu”. Primul caracter, „Ma” (马), înseamnă cal, simbolul anului 2026, iar al treilea, „Fu” (福), se referă la noroc, potrivit CNN.

Cei care sărbătoresc Anul Nou Lunar au găsit astfel un aliat neobișnuit: zâmbetul ironic al lui Malfoy, simbol al bogăției și al norocului pentru cei care îl aleg ca mascotă.

Harry Potter continuă să cucerească China

Franciza Harry Potter a avut întotdeauna un succes uriaș în China. Aproape 10 milioane de exemplare traduse au fost vândute înainte de lansarea ultimei părți a seriei în 2007, potrivit CCTV. Chiar și relansarea remasterizată a primului film în 2020 a strâns 27,6 milioane de dolari la box office-ul chinezesc, arată Xinhua.

Tom Felton, actorul care l-a interpretat pe Malfoy timp de un deceniu, a contribuit la această supriză festivă, postând pe Instagram o fotografie cu un banner gigantic în atriumul unui centru comercial din China, înfățișându-l pe Malfoy în costum de vrăjitor.

Social media și comerțul online transformă Malfoy în trend

Videoclipurile de pe Douyin (versiunea chineză a TikTok) au surprins oameni lipind fai chun-uri cu fața lui Malfoy pe frigidere, generând peste 60.000 de aprecieri. Un utilizator a comentat: „Ești genial”.

Vânzătorii de pe platforme precum Pinduoduo au observat rapid oportunitatea de a transforma acest trend într-un mic succes comercial: posterele cu Draco Malfoy au devenit cadouri căutate pentru Anul Nou. Un client a scris pe Pinduoduo: „Fu a sosit”, iar altul a adăugat: „Adu-mi niște avere în 2026, tinere stăpâne”.

Crossover-ul magic dintre Hogwarts și tradițiile chinezești

Este un exemplu perfect de cum cultura pop globală se poate combina cu tradițiile locale: un personaj considerat negativ în cărțile și filmele Harry Potter devine, paradoxal, simbol al norocului și al prosperității în China.

Anul Calului aduce energie, mișcare și noroc, iar Malfoy, cu aerul său sarcastic și privilegiat, pare să fie mascotă perfectă pentru cei care își doresc un An Nou plin de magie și surprize.

