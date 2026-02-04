(VIDEO) Programul Inspire VIP Electroputere Craiova în perioada 6 – 12 februarie

Wuthering Heights / La răscruce de vânturi Avanpremiera

Regia: Emerald Fennell

Cu: Margot Robbie, Jacob Elordi

Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste

Durată: 136 min

Rating: AP 12

Într-o interpretare originală și frapantă a celei mai cunoscute povești de dragoste, filmul „La răscruce de vânturi” îi are în rolurile principale pe Margot Robbie în rolul lui Cathy și pe Jacob Elordi ca Heathcliff, doi tineri din lumi diferite a căror dragoste interzisă devine otravă într-o poveste de iubire memorabilă, plină de dorință și nebunie.

Miercuri, Joi 21:00

În pielea mea Avanpremiera

Regia: Paul Decu

Cu: Sergiu Costache, Vlad Gherman, George Tănase, Gabriel Vatavu, Oana Gherman, Ioana State, Azaleea Necula, Alexandra Răduță

Gen Film: Comedie

Durată: 100 min

Rating: AP 12

După o discuție aprinsă între patru cupluri, două echipe se formează (fetele versus băieții) și începe un joc nebun. Regulile sunt simple: timp de un weekend, fetele trebuie să facă activitățile băieților și invers, iar fiecare organizează în detaliu weekendul celeilalte echipe. Totuși, ceea ce pare a fi o joacă simplă și amuzantă la final de săptămână se dovedește în realitate o situație mult mai complicată.

Marti pana Joi 19:30

Fetita cu chibrituri

Regia: Andrei Radut

Cu: Alexandrina Halic, Ioana Bindac, Nicoleta Rusu, Marius Boboc, Costinel Antone

Gen Film: Familie, Teatru

Durată: 41 min

Rating: AG

Fetita cu chibrituri este o poveste care a impresionat generatii de cititori. Chiar daca sentimentul predominant este tristetea, mesajul final aduce speranta. Vazuta din perspectiva refugiului in imaginar, Fetita cu chibrituri devine o dovada de curaj? curajul de a evada intr-un spatiu guvernat de fantezie.

Duminica 11:30

Stray Kids: The dominATE Experience

Regia: Paul Dugdale

Cu: Stray Kids

Gen Film: Documentar, Muzica

Durată: 146 min

Rating: AG

Documentarul expune concertele sold-out ale grupului K-pop de pe SoFi Stadium din Los Angeles, combinând imagini din concertul turneului mondial dominATE al Stray Kids cu materiale din culise.

Vineri pana Joi 15:10

Miss Moxy / Pisicuta Moxy

Regia: Vincent Bal, Wip Vernooij

Cu: Barbara Sarafian, Pieter Embrechts, Sarah Bannier, Frank Focketijn

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie

Durată: 85 min

Rating: AG

Miss Moxy, o pisică domestică, se rătăcește în timpul unei vacanțe și trebuie să găsească drumul spre casă prin sudul Europei cu ajutorul celor mai josnice creaturi pe care și le poate imagina o pisică: un câine comic și o pasăre bătrână și înțeleaptă. În timpul acestei călătorii, ea își lărgește viziunea asupra vieții și descoperă adevăratul sens al prieteniei.

Dublat: Vineri, Sambata, Luni pana Joi 11:30; 13:20

Duminica 11:25; 13:20

Whistle / Whistle – Sunetul morții

Regia: Corin Hardy

Cu: Nick Frost, Dafne Keen, Sophie Nélisse, Percy Hynes White

Gen Film: Horror

Durată: 97 min

Rating: N 15

Câțiva liceeni dau peste un obiect blestemat, un vechi fluier aztec al morții. Tinerii descoperă că sunetul terifiant pe care îl emite le aduce pe urme morțile lor viitoare.

Vineri pana Marti 19:15

Miercuri, Joi 19:00

Băieți de oraș: Golden Boyz 2D / VIP+ 2D

Regia: Mihai Bendeac

Cu: Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin, Cosmin Nedelcu, Anca Dinicu, Doina Teodoru, Lorena Luchian

Gen Film: Comedie

Durată: 100 min

Rating: AP 12

Roby Roberto, Malone, Gina Felea, Dorian, Daniela și Renatta revin, de data aceasta pe marile ecrane într-o comedie despre prietenie, loialitate și visuri de cartier – Băieți de oraș: Golden Boyz.

Prinși într-un plan nebun care le răstoarnă lumea, „băieții de oraș” trebuie să decidă dacă succesul înseamnă bani, faimă… sau curajul de a rămâne autentic.

2D: Vineri pana Joi 14:30; 15:00; 16:40; 17:10; 18:50; 19:20; 21:00; 21:30

2D VIP+: Vineri pana Joi 18:30

Shelter / Protectorul 2D / VIP+ 2D

Regia: Ric Roman Waugh

Cu: Jason Statham, Bill Nighy, Naomi Ackie, Daniel Mays

Gen Film: Actiune, Thriller

Durată: 107 min

Rating: N 15

Un singuratic de pe o insulă scoțiană îndepărtată salvează o fată din mare, declanșând o succesiune periculoasă de evenimente care culminează cu un atac asupra casei sale, obligându-l să se confrunte cu trecutul său agitat.

2D: Vineri pana Luni 19:00; 21:10

Marti pana Joi 21:40

2D VIP+: Vineri pana Joi 20:45

Send Help / Ajutor! 3D / MX4D 3D

Regia: Sam Raimi

Cu: Dylan O’Brien, Rachel McAdams

Gen Film: Horror

Durată: 113 min

Rating: N 15

Doi colegi rămân blocați pe o insulă pustie, singurii supraviețuitori ai unui accident aviatic. Pe insulă, ei trebuie să depășească neînțelegeri din trecut și să colaboreze pentru a supraviețui. În cele din urmă, doar voința și inteligența îi vor scăpa cu viață.

3D: Vineri pana Marti 14:40

Miercuri, Joi 14:35

3D MX4D: Vineri pana Joi 17:30

Charlie the Wonderdog / Charlie, câinele minune

Regia: Shea Wageman

Cu: Owen Wilson, Tabitha St. Germain, Sebastian Billingsley-Rodriguez, Anthony Bolognese, Mela Pietropaolo

Gen Film: Animatie, Familie, Comedie

Durată: 95 min

Rating: AG

Câinele unui băiețel dobândește superputeri după ce este răpit de extratereștri. Împreună, ce doi vor lupta cu o pisică ticăloasă care amenință omenirea, în timp ce câinele devine un supererou faimos.

Dublat: Vineri pana Joi 12:20; 14:20

Return to Silent Hill / Silent Hill: Întoarcerea în iad

Regia: Christophe Gans

Cu: Jeremy Irvine, Hannah Anderson, Robert Nairne, Evie Templeton

Gen Film: Drama, Horror, Mister, Romantic, Dragoste

Durată: 106 min

Rating: N 15

Când James primește o scrisoare misterioasă de la iubita lui pierdută, Mary, este atras spre Silent Hill – un oraș cândva familiar, acum înghițit de întuneric. Pe măsură ce o caută, James se confruntă cu creaturi monstruoase și descoperă un adevăr înfiorător care îi va testa limitele sănătății sale mintale.

Vineri pana Marti 17:00

Miercuri, Joi 16:50

Marty Supreme / Marty Suprem

Regia: Josh Safdie

Cu: Timothée Chalamet, Sandra Bernhard, Fran Drescher, Gwyneth Paltrow

Gen Film: Drama, Sport

Durată: 150 min

Rating: N 15

Revelația noii generații, apreciatul actor Timothée Chalamet joacă rolul principal în filmul “Marty Suprem”, povestea unui tânăr tupeist și versatil pe care nimeni și nimic nu îl poate opri din a-și realiza visul.

Visul lui Marty de a deveni cel mai mare jucător de ping pong este luat în derâdere și bagatelizat, însă acesta se încăpățânează să le demonstreze tuturor că orice victorie vine cu multe sacrificii.

Vineri pana Joi 18:00

North: An Epic Journey of Friendship / Spre nord

Regia: Bente Lohne

Cu: Jennifer Lynn Wilson, RJ Balde, Brianna Fernandez, Mads Mikkelsen, Charlie Bauer

Gen Film: Animatie

Durată: 85 min

Rating: AG

Spre nord este un film de animație 3D, o aventură pentru întreaga familie, inspirată de „Crăiasa zăpezilor” de Hans Christian Andersen. Acțiunea se desfășoară în Copenhaga victoriană și o are în centrul atenției pe tânăra Gerda, care pornește într-o călătorie periculoasă prin nordul înghețat pentru a-și salva cel mai bun prieten, Kai, răpit de misterioasa Regină a Zăpezilor. Ghidată de un înger păzitor neastâmpărat și ajutată de prieteni magici, Gerda înfruntă pericole, vrăji și puterea iernii veșnice. Prin curaj și iubire, ea rupe vraja Reginei Zăpezilor și îl aduce pe Kai acasă la timp pentru a sărbători Crăciunul.

Dublat: Vineri pana Luni 11:40; 12:30

Marti pana Joi 12:10; 12:30

Un weekend criminal

Regia: Cătălin Dascălu

Cu: Tzancă Uraganu, Iuliana Beregoi

Gen Film: Comedie

Durată: 82 min

Rating: AP 12

Lia şi Denis, un cuplu tânăr şi fără griji, concep un plan de a-și ucide șeful. Aceștia trec printr-o serie de situații limită, dar cu foarte mult umor inclus, pentru a-și duce la bun sfârșit ideea criminală. Dar cum îți opreşti un plan perfect când deja l-ai pus în mişcare?

Vineri pana Luni 15:30

Marti pana Joi 16:00

Greenland: Migration / Groenlanda 2: Migrația

Regia: Ric Roman Waugh

Cu: Gerard Butler, Morena Baccarin, Amber Rose Revah, Tommie Earl Jenkins, Roman Griffin Davis

Gen Film: Actiune, Thriller

Durată: 98 min

Rating: N 15

După ce o cometă a lovit Pământul și aproape toată planeta a fost distrusă, „Groenlanda 2: Migrația” continuă povestea familiei Garrity (Gerard Butler, Morena Baccarin, Roman Griffin Davis) care părăsește buncărul din Groenlanda pentru a căuta un cămin ferit de catastrofe. Însă mai întâi trebuie să depășească pericolele unor ținuturi pierdute, dar și fenomene extreme neprevăzute.

Vineri pana Marti 21:20

Bernard: Mission Mars / Bernard: Misiune pe Marte

Regia: Chao Wang

Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Familie, SF

Durată: 96 min

Rating: AG

Pentru a-și recâștiga onoarea, cel mai ghinionist agent, ursul Bernard, se furișează în misiunea de pe Marte, dar pătrunde pe neașteptate în lumea misterioasă a planetei Marte și se împrietenește cu monstrul marțian pe care plănuia să-l captureze. Între misiune și prietenie, ursul se va confrunta cu o alegere pentru care nu era pregătit.

Dublat: Vineri pana Joi 12:40

Dragoste la țară

Regia: Gabriel Radu

Cu: Adrian Dumitru, Ana Maria Iorga

Gen Film: Comedie

Durată: 100 min

Rating: AP 12

Ana (Ana Maria Iorga), fată de oraș, crescută în confort și în mall, a reușit să-l supere pe tatăl ei, care o ținea ca în puf. Ca să învețe niște umilință și să aprecieze viața în simplitatea ei, Ana este „exilată” la țară, să locuiască o vreme cu bunica ei.Pentru Ana, viața la sat e un coșmar: tocurile se afundă în noroi, internet nu prea, iar oamenii par veniți din alt film.

Vineri pana Miercuri 14:00; 17:25; 21:00

Joi 14:00; 17:25

The Housemaid / Menajera

Regia: Paul Feig

Cu: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, Michele Morrone, Megan Ferguson

Gen Film: Thriller

Durată: 131 min

Rating: N 15

The Housemaid spune povestea unei femei care nu a reușit în viață, dar care se bucură să o ia de la capăt ca menajeră a unui cuplu elitist și bogat.

Vineri pana Luni 13:40; 17:20

Marti pana Joi 14:10; 17:50

The SpongeBob Movie: Search for SquarePants / SpongeBob Pantaloni Pătrați: Aventură cu pirați MX4D 3D

Regia: Derek Drymon

Cu: Clancy Brown, Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Rodger Bumpass, Mark Hamill

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie Fantastic

Durată: 96 min

Rating: AG

SpongeBob și prietenii lui din Bikini Bottom pornesc pe mare în cea mai amplă și mai nouă aventură cinematografică de până acum… „Spongebob Pantaloni Pătrați: Aventură cu pirați”. Dornic să demonstreze că e un tip curajos, SpongeBob pornește într-o misiune de a-și dovedi vitejia în fața lui domnul Krabs, urmărindu-l pe Olandezul Zburător – o fantomă misterioasă, un pirat spărgător de valuri – într-o comedie marinărească plină de aventuri care-l poartă în adâncurile cele mai adânci ale oceanului, acolo unde niciun burete n-a ajuns vreodată.

Dublat: Vineri pana Joi 11:50

Avatar: Fire and Ash / Avatar: Foc și cenușă 3D / MX4D 3D / VIP+ 3D

Regia: James Cameron

Cu: Stephen Lang, Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Oona Chaplin, Kate Winslet

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF, Thriller

Durată: 197 min

Rating: AP 12

Avatar: Foc și Cenușă continuă epopeea familiei Sully la scurt timp după evenimentele din Avatar: Calea Apei. Adoptați de Clanul Metkayina, Jake, Neytiri și copiii lor încearcă să-și găsească echilibrul după pierderea lui Neteyam, ucis într-o luptă brutală cu Oamenii Cerului din corporația RDA, și să se adapteze unei noi vieți pe recifele Pandorei. Când Spider, fiul adoptiv al familiei, devine ținta pericolelor tot mai mari, familia Sully pornește alături de Clanul Tlalim – cunoscuți și sub numele de Negustorii Vântului, un trib nomad pașnic care navighează cerurile – într-o călătorie plină de riscuri.

3D: Vineri pana Joi 16:30; 20:20

3D MX4D: Vineri pana Joi 13:50; 19:45

3D VIP+: Vineri pana Joi 14:25

Zootopia 2 / Zootropolis 2 3D

Regia: Jared Bush, Byron Howard

Cu: Jason Bateman, Ginnifer Goodwin, Quinta Brunson, Fortune Feimster

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Mister

Durată: 107 min

Rating: AG

Tânăra Judy Hopps devine polițistă într-un oraș mare. După o primă zi dezamăgitoare, ea îl întâlnește pe vulpoiul escroc Nick Wilde. Împreună, află despre planul lui Dawn Bellwether de a diviza orașul, așa că fac echipă pentru-l contracara.

Dublat: Vineri pana Joi 12:50

