(VIDEO) Programul Inspire VIP Electroputere Craiova în perioada 6 – 12 februarie

Wuthering Heights / La răscruce de vânturi Avanpremiera
Regia: Emerald Fennell
Cu: Margot Robbie, Jacob Elordi
Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste
Durată: 136 min
Rating: AP 12
Într-o interpretare originală și frapantă a celei mai cunoscute povești de dragoste, filmul „La răscruce de vânturi” îi are în rolurile principale pe Margot Robbie în rolul lui Cathy și pe Jacob Elordi ca Heathcliff, doi tineri din lumi diferite a căror dragoste interzisă devine otravă într-o poveste de iubire memorabilă, plină de dorință și nebunie.
Miercuri, Joi 21:00
În pielea mea Avanpremiera
Regia: Paul Decu
Cu: Sergiu Costache, Vlad Gherman, George Tănase, Gabriel Vatavu, Oana Gherman, Ioana State, Azaleea Necula, Alexandra Răduță
Gen Film: Comedie
Durată: 100 min
Rating: AP 12
După o discuție aprinsă între patru cupluri, două echipe se formează (fetele versus băieții) și începe un joc nebun. Regulile sunt simple: timp de un weekend, fetele trebuie să facă activitățile băieților și invers, iar fiecare organizează în detaliu weekendul celeilalte echipe. Totuși, ceea ce pare a fi o joacă simplă și amuzantă la final de săptămână se dovedește în realitate o situație mult mai complicată.
Marti pana Joi 19:30
Fetita cu chibrituri
Regia: Andrei Radut
Cu: Alexandrina Halic, Ioana Bindac, Nicoleta Rusu, Marius Boboc, Costinel Antone
Gen Film: Familie, Teatru
Durată: 41 min
Rating: AG
Fetita cu chibrituri este o poveste care a impresionat generatii de cititori. Chiar daca sentimentul predominant este tristetea, mesajul final aduce speranta. Vazuta din perspectiva refugiului in imaginar, Fetita cu chibrituri devine o dovada de curaj? curajul de a evada intr-un spatiu guvernat de fantezie.
Duminica 11:30
Stray Kids: The dominATE Experience
Regia: Paul Dugdale
Cu: Stray Kids
Gen Film: Documentar, Muzica
Durată: 146 min
Rating: AG
Documentarul expune concertele sold-out ale grupului K-pop de pe SoFi Stadium din Los Angeles, combinând imagini din concertul turneului mondial dominATE al Stray Kids cu materiale din culise.
Vineri pana Joi 15:10
Miss Moxy / Pisicuta Moxy
Regia: Vincent Bal, Wip Vernooij
Cu: Barbara Sarafian, Pieter Embrechts, Sarah Bannier, Frank Focketijn
Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie
Durată: 85 min
Rating: AG
Miss Moxy, o pisică domestică, se rătăcește în timpul unei vacanțe și trebuie să găsească drumul spre casă prin sudul Europei cu ajutorul celor mai josnice creaturi pe care și le poate imagina o pisică: un câine comic și o pasăre bătrână și înțeleaptă. În timpul acestei călătorii, ea își lărgește viziunea asupra vieții și descoperă adevăratul sens al prieteniei.
Dublat: Vineri, Sambata, Luni pana Joi 11:30; 13:20
Duminica 11:25; 13:20
Whistle / Whistle – Sunetul morții
Regia: Corin Hardy
Cu: Nick Frost, Dafne Keen, Sophie Nélisse, Percy Hynes White
Gen Film: Horror
Durată: 97 min
Rating: N 15
Câțiva liceeni dau peste un obiect blestemat, un vechi fluier aztec al morții. Tinerii descoperă că sunetul terifiant pe care îl emite le aduce pe urme morțile lor viitoare.
Vineri pana Marti 19:15
Miercuri, Joi 19:00
Băieți de oraș: Golden Boyz 2D / VIP+ 2D
Regia: Mihai Bendeac
Cu: Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin, Cosmin Nedelcu, Anca Dinicu, Doina Teodoru, Lorena Luchian
Gen Film: Comedie
Durată: 100 min
Rating: AP 12
Roby Roberto, Malone, Gina Felea, Dorian, Daniela și Renatta revin, de data aceasta pe marile ecrane într-o comedie despre prietenie, loialitate și visuri de cartier – Băieți de oraș: Golden Boyz.
Prinși într-un plan nebun care le răstoarnă lumea, „băieții de oraș” trebuie să decidă dacă succesul înseamnă bani, faimă… sau curajul de a rămâne autentic.
2D: Vineri pana Joi 14:30; 15:00; 16:40; 17:10; 18:50; 19:20; 21:00; 21:30
2D VIP+: Vineri pana Joi 18:30
Shelter / Protectorul 2D / VIP+ 2D
Regia: Ric Roman Waugh
Cu: Jason Statham, Bill Nighy, Naomi Ackie, Daniel Mays
Gen Film: Actiune, Thriller
Durată: 107 min
Rating: N 15
Un singuratic de pe o insulă scoțiană îndepărtată salvează o fată din mare, declanșând o succesiune periculoasă de evenimente care culminează cu un atac asupra casei sale, obligându-l să se confrunte cu trecutul său agitat.
2D: Vineri pana Luni 19:00; 21:10
Marti pana Joi 21:40
2D VIP+: Vineri pana Joi 20:45
Send Help / Ajutor! 3D / MX4D 3D
Regia: Sam Raimi
Cu: Dylan O’Brien, Rachel McAdams
Gen Film: Horror
Durată: 113 min
Rating: N 15
Doi colegi rămân blocați pe o insulă pustie, singurii supraviețuitori ai unui accident aviatic. Pe insulă, ei trebuie să depășească neînțelegeri din trecut și să colaboreze pentru a supraviețui. În cele din urmă, doar voința și inteligența îi vor scăpa cu viață.
3D: Vineri pana Marti 14:40
Miercuri, Joi 14:35
3D MX4D: Vineri pana Joi 17:30
Charlie the Wonderdog / Charlie, câinele minune
Regia: Shea Wageman
Cu: Owen Wilson, Tabitha St. Germain, Sebastian Billingsley-Rodriguez, Anthony Bolognese, Mela Pietropaolo
Gen Film: Animatie, Familie, Comedie
Durată: 95 min
Rating: AG
Câinele unui băiețel dobândește superputeri după ce este răpit de extratereștri. Împreună, ce doi vor lupta cu o pisică ticăloasă care amenință omenirea, în timp ce câinele devine un supererou faimos.
Dublat: Vineri pana Joi 12:20; 14:20
Return to Silent Hill / Silent Hill: Întoarcerea în iad
Regia: Christophe Gans
Cu: Jeremy Irvine, Hannah Anderson, Robert Nairne, Evie Templeton
Gen Film: Drama, Horror, Mister, Romantic, Dragoste
Durată: 106 min
Rating: N 15
Când James primește o scrisoare misterioasă de la iubita lui pierdută, Mary, este atras spre Silent Hill – un oraș cândva familiar, acum înghițit de întuneric. Pe măsură ce o caută, James se confruntă cu creaturi monstruoase și descoperă un adevăr înfiorător care îi va testa limitele sănătății sale mintale.
Vineri pana Marti 17:00
Miercuri, Joi 16:50
Marty Supreme / Marty Suprem
Regia: Josh Safdie
Cu: Timothée Chalamet, Sandra Bernhard, Fran Drescher, Gwyneth Paltrow
Gen Film: Drama, Sport
Durată: 150 min
Rating: N 15
Revelația noii generații, apreciatul actor Timothée Chalamet joacă rolul principal în filmul “Marty Suprem”, povestea unui tânăr tupeist și versatil pe care nimeni și nimic nu îl poate opri din a-și realiza visul.
Visul lui Marty de a deveni cel mai mare jucător de ping pong este luat în derâdere și bagatelizat, însă acesta se încăpățânează să le demonstreze tuturor că orice victorie vine cu multe sacrificii.
Vineri pana Joi 18:00
North: An Epic Journey of Friendship / Spre nord
Regia: Bente Lohne
Cu: Jennifer Lynn Wilson, RJ Balde, Brianna Fernandez, Mads Mikkelsen, Charlie Bauer
Gen Film: Animatie
Durată: 85 min
Rating: AG
Spre nord este un film de animație 3D, o aventură pentru întreaga familie, inspirată de „Crăiasa zăpezilor” de Hans Christian Andersen. Acțiunea se desfășoară în Copenhaga victoriană și o are în centrul atenției pe tânăra Gerda, care pornește într-o călătorie periculoasă prin nordul înghețat pentru a-și salva cel mai bun prieten, Kai, răpit de misterioasa Regină a Zăpezilor. Ghidată de un înger păzitor neastâmpărat și ajutată de prieteni magici, Gerda înfruntă pericole, vrăji și puterea iernii veșnice. Prin curaj și iubire, ea rupe vraja Reginei Zăpezilor și îl aduce pe Kai acasă la timp pentru a sărbători Crăciunul.
Dublat: Vineri pana Luni 11:40; 12:30
Marti pana Joi 12:10; 12:30
Un weekend criminal
Regia: Cătălin Dascălu
Cu: Tzancă Uraganu, Iuliana Beregoi
Gen Film: Comedie
Durată: 82 min
Rating: AP 12
Lia şi Denis, un cuplu tânăr şi fără griji, concep un plan de a-și ucide șeful. Aceștia trec printr-o serie de situații limită, dar cu foarte mult umor inclus, pentru a-și duce la bun sfârșit ideea criminală. Dar cum îți opreşti un plan perfect când deja l-ai pus în mişcare?
Vineri pana Luni 15:30
Marti pana Joi 16:00
Greenland: Migration / Groenlanda 2: Migrația
Regia: Ric Roman Waugh
Cu: Gerard Butler, Morena Baccarin, Amber Rose Revah, Tommie Earl Jenkins, Roman Griffin Davis
Gen Film: Actiune, Thriller
Durată: 98 min
Rating: N 15
După ce o cometă a lovit Pământul și aproape toată planeta a fost distrusă, „Groenlanda 2: Migrația” continuă povestea familiei Garrity (Gerard Butler, Morena Baccarin, Roman Griffin Davis) care părăsește buncărul din Groenlanda pentru a căuta un cămin ferit de catastrofe. Însă mai întâi trebuie să depășească pericolele unor ținuturi pierdute, dar și fenomene extreme neprevăzute.
Vineri pana Marti 21:20
Bernard: Mission Mars / Bernard: Misiune pe Marte
Regia: Chao Wang
Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Familie, SF
Durată: 96 min
Rating: AG
Pentru a-și recâștiga onoarea, cel mai ghinionist agent, ursul Bernard, se furișează în misiunea de pe Marte, dar pătrunde pe neașteptate în lumea misterioasă a planetei Marte și se împrietenește cu monstrul marțian pe care plănuia să-l captureze. Între misiune și prietenie, ursul se va confrunta cu o alegere pentru care nu era pregătit.
Dublat: Vineri pana Joi 12:40
Dragoste la țară
Regia: Gabriel Radu
Cu: Adrian Dumitru, Ana Maria Iorga
Gen Film: Comedie
Durată: 100 min
Rating: AP 12
Ana (Ana Maria Iorga), fată de oraș, crescută în confort și în mall, a reușit să-l supere pe tatăl ei, care o ținea ca în puf. Ca să învețe niște umilință și să aprecieze viața în simplitatea ei, Ana este „exilată” la țară, să locuiască o vreme cu bunica ei.Pentru Ana, viața la sat e un coșmar: tocurile se afundă în noroi, internet nu prea, iar oamenii par veniți din alt film.
Vineri pana Miercuri 14:00; 17:25; 21:00
Joi 14:00; 17:25
The Housemaid / Menajera
Regia: Paul Feig
Cu: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, Michele Morrone, Megan Ferguson
Gen Film: Thriller
Durată: 131 min
Rating: N 15
The Housemaid spune povestea unei femei care nu a reușit în viață, dar care se bucură să o ia de la capăt ca menajeră a unui cuplu elitist și bogat.
Vineri pana Luni 13:40; 17:20
Marti pana Joi 14:10; 17:50
The SpongeBob Movie: Search for SquarePants / SpongeBob Pantaloni Pătrați: Aventură cu pirați MX4D 3D
Regia: Derek Drymon
Cu: Clancy Brown, Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Rodger Bumpass, Mark Hamill
Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie Fantastic
Durată: 96 min
Rating: AG
SpongeBob și prietenii lui din Bikini Bottom pornesc pe mare în cea mai amplă și mai nouă aventură cinematografică de până acum… „Spongebob Pantaloni Pătrați: Aventură cu pirați”. Dornic să demonstreze că e un tip curajos, SpongeBob pornește într-o misiune de a-și dovedi vitejia în fața lui domnul Krabs, urmărindu-l pe Olandezul Zburător – o fantomă misterioasă, un pirat spărgător de valuri – într-o comedie marinărească plină de aventuri care-l poartă în adâncurile cele mai adânci ale oceanului, acolo unde niciun burete n-a ajuns vreodată.
Dublat: Vineri pana Joi 11:50
Avatar: Fire and Ash / Avatar: Foc și cenușă 3D / MX4D 3D / VIP+ 3D
Regia: James Cameron
Cu: Stephen Lang, Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Oona Chaplin, Kate Winslet
Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF, Thriller
Durată: 197 min
Rating: AP 12
Avatar: Foc și Cenușă continuă epopeea familiei Sully la scurt timp după evenimentele din Avatar: Calea Apei. Adoptați de Clanul Metkayina, Jake, Neytiri și copiii lor încearcă să-și găsească echilibrul după pierderea lui Neteyam, ucis într-o luptă brutală cu Oamenii Cerului din corporația RDA, și să se adapteze unei noi vieți pe recifele Pandorei. Când Spider, fiul adoptiv al familiei, devine ținta pericolelor tot mai mari, familia Sully pornește alături de Clanul Tlalim – cunoscuți și sub numele de Negustorii Vântului, un trib nomad pașnic care navighează cerurile – într-o călătorie plină de riscuri.
3D: Vineri pana Joi 16:30; 20:20
3D MX4D: Vineri pana Joi 13:50; 19:45
3D VIP+: Vineri pana Joi 14:25
Zootopia 2 / Zootropolis 2 3D
Regia: Jared Bush, Byron Howard
Cu: Jason Bateman, Ginnifer Goodwin, Quinta Brunson, Fortune Feimster
Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Mister
Durată: 107 min
Rating: AG
Tânăra Judy Hopps devine polițistă într-un oraș mare. După o primă zi dezamăgitoare, ea îl întâlnește pe vulpoiul escroc Nick Wilde. Împreună, află despre planul lui Dawn Bellwether de a diviza orașul, așa că fac echipă pentru-l contracara.
Dublat: Vineri pana Joi 12:50
