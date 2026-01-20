Brooklyn Beckham rupe tăcerea: „Nu vreau să mă împac cu părinții mei care mă controlează”

Brooklyn Beckham, de 26 de ani, a rupt tăcerea într-o postare amplă pe Instagram, criticând comportamentul părinților săi, David și Victoria Beckham. El a dezvăluit tensiunile care l-au determinat să se îndepărteze de familie.

Disputa mocnită dintre Brooklyn și soția sa, Nicola Peltz, pe de o parte, și părinții săi, pe de altă parte, a devenit publică după ce fiul cel mare al familiei Beckham a criticat modul în care aceștia l-au controlat de-a lungul vieții și au influențat relația sa de cuplu. Brooklyn a spus că nu dorește să se împace cu părinții săi și că se apără „pentru prima dată în viața mea”.

El a susținut că părinții săi au gestionat narațiunea despre familie în presă și pe rețelele sociale, cu postări performative și evenimente neautentice, în detrimentul intimității sale.

Tensiuni în preajma nunții

Brooklyn a explicat că relația cu Victoria și David s-a tensionat chiar înainte de căsătoria sa cu Nicola Peltz. El a negat zvonurile că soția sa ar fi fost responsabilă de conflict, spunând că părinții au încercat să-i influențeze alegerile, inclusiv prin presiuni legate de rochia de mireasă și drepturile asupra numelui său.

În postarea sa, Brooklyn a detaliat și incidente precum deturnarea primului dans la nuntă și invitații aduși intenționat pentru a-i face pe el și pe Nicola să se simtă inconfortabil.

Probleme de sănătate mintală și independență

Brooklyn a mai declarat că a crescut cu anxietate copleșitoare, care s-a ameliorat după ce s-a îndepărtat de familie. „Pentru prima dată în viața mea, de când m-am îndepărtat de familia mea, acea anxietate a dispărut”, a spus el.

El a subliniat că nu dorește o viață modelată de presă, imagini de familie sau manipulare: „Tot ce ne dorim noi, eu și soția mea, este pace, intimitate și fericire pentru noi și viitoarea noastră familie”.

Reacția publică și media

Conflictul a atras atenția internațională, iar reprezentanții lui Sir David și ai Victoriei Beckham au fost contactați de ITV News pentru comentarii. Între timp, Brooklyn a spus că a simțit presiunea familiei de a menține aparențele și că toate încercările de apropiere au fost condiționate de excluderea soției sale.

Citește și: Vâlcea: Incendiu izbucnit la o casă din localitatea Malaia