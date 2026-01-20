-9.5 C
Vâlcea: Incendiu izbucnit la o casă din localitatea Malaia

De Mariana BUTNARIU
Pompierii militari vâlceni au fost solicitați, cu puțin timp în urmă, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din localitatea Malaia.
S-au deplasat de urgență la locul evenimentului forțe din cadrul Stației de Pompieri Brezoi, cu:

  • două autospeciale de stingere cu apă și spumă,
  • o autospecială de primă intervenție și comandă. A fost anunțat și SVSU din localitate
    La sosirea echipajelor operative incendiul se manifesta la acoperișul locuinței.
    Incendiul a fost localizat și lichidat, în scurt timp de la sosirea pompierilor, cu sprijinul cetățenilor și al SVSU.
    Nu au fost persoane care să necesite îngrijiri medicale.

