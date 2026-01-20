Vâlcea: Incendiu izbucnit la o casă din localitatea Malaia

Pompierii militari vâlceni au fost solicitați, cu puțin timp în urmă, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din localitatea Malaia.

S-au deplasat de urgență la locul evenimentului forțe din cadrul Stației de Pompieri Brezoi, cu:

două autospeciale de stingere cu apă și spumă,

o autospecială de primă intervenție și comandă. A fost anunțat și SVSU din localitate

La sosirea echipajelor operative incendiul se manifesta la acoperișul locuinței.

Incendiul a fost localizat și lichidat, în scurt timp de la sosirea pompierilor, cu sprijinul cetățenilor și al SVSU.

Nu au fost persoane care să necesite îngrijiri medicale.

