Taylor Swift lansează „The Life of a Showgirl” – un album plin de energie și strălucire

Taylor Swift și-a surprins din nou fanii cu lansarea celui de-al 12-lea album de studio, intitulat „The Life of a Showgirl”. Albumul a fost dezvăluit oficial în noaptea de 12 spre 13 august și lansat pe 3 octombrie.

Albumul conține 12 piese noi, cu o durată totală de aproximativ 42 de minute, și marchează o revenire spectaculoasă la colaborarea cu Max Martin și Shellback, producătorii care au stat în spatele unor hituri precum „Shake It Off” și „Bad Blood”.

Printre piesele care atrag atenția se numără „The Fate of Ophelia”, single-ul de deschidere, și „Father Figure”, o melodie ce folosește o interpolare din clasicul lui George Michael, potrivit CNN.

Swift a descris noul material ca fiind „discul pe care am vrut să-l fac de foarte mult timp”, inspirat de viața din culisele turneului său spectaculos Eras Tour. „Am vrut melodii atât de contagioase încât aproape să te enervezi pe ele”, a glumit artista într-un interviu.

Lansarea a fost însoțită de o campanie globală uriașă, iar tema vizuală adoptată este una plină de glam și teatralitate, care pune accent pe ideea de spectacol.

Fanii se întreabă deja dacă Swift pregătește și surprize suplimentare, așa cum a făcut în trecut cu albumele duble. Până atunci, însă, „The Life of a Showgirl” promite să fie coloana sonoră a acestui final de an.

