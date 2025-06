Unde a fost găsit Irinel Columbeanu după ce a fost dat dispărut de către apropiaţi

De câteva zile, Irinel Columbeanu a fost dat dispărut. Nimeni nu a mai putut lua legătura cu el, așa că apropiații s-au alarmat și s-au gândit la cele mai negre scenarii.

Ei bine, după zile de dispariție, Irinel Columbeanu a fost găsit, iar acum toată lumea se poate liniști. Se pare că nimic rău nu s-a întâmplat cu fostul milionar, iar acesta se află în continuare la azilul unde locuiește de mai bine de un an. Iar misterioasa dispariție are la bază un motiv banal. Se pare că Irinel Columbeanu nu a mai răspuns la telefon și nu a mai dat nimeni de el pentru că mobilul i s-a stricat. Acesta utilizează un model mai vechi și uneori are probleme cu el.

„Telefonul i s-a stricat. Nu e prima dată. Se întâmplă destul de des. E un model mai vechi, iar Irinel nu prea are răbdare cu tehnologia. L-a mai scăpat, l-a mai butonat greșit… Până și domnul Casian, patronul centrului, i l-a reparat de câteva ori până acum”, a declarat un apropiat, potrivit WOWbiz.ro.

Se pare că Irinel Columbeanu chiar a fost încântat de faptul că lumea și-a făcut griji pentru el. Deși s-a creat agitație în jurul lui, fostul milionar este bine, liniștit și își vede de rutină.

