Cătălin Crişan, acuzat că şi-a agresat fosta iubită! Cum se apără artistul

Cătălin Crișan a ajuns în mijlocul unui scandal fără precedent! Artistul a fost acuzat de fosta iubită că a agresat-o și a dat-o afară din casă. Totul s-ar fi întâmplat, conform declarațiilor apropiaților, pe fondul consumului de alcool de către Cătălin Crișan!

Scandalul dintre Cătălin Crișan și Camelia ar fi început în urmă cu o lună. Apropiații celor doi au declarat că artistul a agresat-o și ar fi jignit-o pe fosta iubită, iar mai apoi ar fi încercat să se împace cu ea pentru a renunța la plângerea la poliție. Cei doi s-ar fi împăcat, dar lucrurile nu ar fi durat mult.

Cătălin Crișan și Camelia s-ar fi certat din nou, artistul fiind acuzat că ar fi agresat-o din nou, apoi ar fi dat-o afară din casă. La mijloc ar fi fost, bineînţeles, chiar şi banii. Artistul a reacţionat la scurt timp, spunând că nu este nimic adevărat și sunt doar aberații.

„Sunt nişte minciuni, nici nu se pune problema! Doamne fereşte, nici nu ştiu despre ce este vorba. Nu ştiu nimic, e o aberaţie, o prostie! Eu nu lovesc nici o muscă, ferească Dumnezeu! Au stat prietenii cu noi, ferească Dumnezeu. Mie nu mi-a spus nimic, nici măcar ea, ferească Dumnezeu! Eu am făcut 11 ani arte marţiale, în primul an am învăţat când te lupţi cu cineva trebuie să te lupţi sportiv, în sensul acesta, în primul rând să fie bărbat, o femeie nu ai voie să o loveşti nici cu o floare, ferească Dumnezeu. Cum să vă spun eu, nu e nimic senzaţional, am rămas prieteni, vedem lucrurile diferit, practic. Ne vom ajuta dacă unul dintre noi are nevoie de celălalt”, a declarat Cătălin Crișan, pentru spynews.

Citeşte şi: Prințul Harry, tentat să devină „Spencer”: A vrut să renunțe la numele Mountbatten-Windsor