Vedetele au venit la Festivalul de Film de la Cannes. Cinci lucruri la care trebuie să fii atent

Scarlett Johansson, Jennifer Lawrence și Tom Cruise se numără printre vedetele de la Hollywood care sunt așteptate să ajungă pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Cannes din acest an, care începe marți.

Cannes este unul dintre cele mai prestigioase festivaluri din calendarul filmului și oferă premiere producțiilor care adesea câștigă premii și aprecieri.

Prima privire la candidații la Oscarul viitor

În ultimii ani, Cannes s-a restabilit ca principala rampă de lansare pentru candidații la premii.

Jennifer Lawrence joacă în noul film al regizorului Lynne Ramsay, Die My Love

Anora a câștigat Palme d’Or la Cannes în mai anul trecut, înainte de a câștiga cel mai bun film la premiile Oscar din acest an. Patru dintre ultimii cinci câștigători ai Palme d’Or au fost nominalizați pentru cel mai bun film.

Juriul din acest an este condus de starul francez Juliette Binoche și include colegii actori Halle Berry și Jeremy Strong.

Printre candidatii la Palme d’Or în acest an se numără adaptarea regizoarei scoțiane Lynne Ramsay după romanul Ariana Harwicz, Die My Love, în care joacă Lawrence și Robert Pattinson.

O’Connor apare ca un tâmplar șomer devenit hoț de artă în The Mastermind

Actorul englez Josh O’Connor – cunoscut pentru rolul unui jucător de tenis în Challengers și prințul Charles în The Crown – joacă în două filme în competiție, inclusiv The History of Sound, alături de Paul Mescal, și The Mastermind, interpretând un hoț de artă amator.

Noul film al lui Wes Anderson, The Phoenician Scheme, are cel mai bogat program de vedete de la Cannes anul acesta, cu Johansson, Benicio Del Toro, Tom Hanks și Benedict Cumberbatch, toți prezentând, precum și Riz Ahmed, Bryan Cranston și Richard Ayoade.

Joaquin Phoenix și Emma Stone apar în Eddington, o comedie întunecată din epoca pandemiei din Ari Aster.

Nouvelle Vague al regizorului Richard Linklater este descrisă ca spunând povestea realizării clasicului din 1960 al lui Jean Luc Godard Breathless, în același stil și spirit ca și originalul.

Vedetele de la Hollywood devenind regizori

Starul Black Widow, Johansson, a intrat în spatele camerei și își va prezenta în premieră debutul regizoral, Eleanor the Great, despre o femeie de 94 de ani care este aruncată în mod neașteptat în lumina reflectoarelor.

Scarlett Johansson joacă într-un film de la Cannes și regizează altul

Colega actriță din SUA, Kristin Stewart, va aduce și un film pe care l-a regizat – The Chronology of Water, adaptare după memoriile scriitoarei Lidia Yuknavitch cu același nume.

Între timp, starul britanic Harris Dickinson este un alt actor care se mișcă în spatele camerei, Urchin spunând povestea unui dur din Londra care se luptă să-și schimbe viața.

Filmele lor vor concura toate pe segmentul secundar Un Certain Regard a festivalului.

Nume mari în centrul atenției

În altă parte, legenda de la Hollywood, Robert De Niro, va colecta Palme d’Or onorific.

Denzel Washington se reunește cu regizorul Spike Lee pentru Highest 2 Lowest

Cel de-al cincilea film al lui Spike Lee cu Denzel Washington, Highest 2 Lowest, va scoate premiera din competiție. Este o reinterpretare a thrillerului polițist High and Low al regizorului japonez Akira Kurosawa, din 1963, „desfășurat pe străzile medii ale orașului modern New York”.

Jodie Foster joacă rolul unui psihiatru care investighează uciderea aparentă a unuia dintre pacienții ei în Vie Privée (O viață privată), o comedie în limba franceză care este, de asemenea, proiectată în afara competiției.

Iar Cruise va participa la premiera ultimei piese din Mission: Impossible… dacă va alege să accepte invitația.

Documentarele Gaza

Printre documentarele notabile din acest an se numără Put Your Soul On Your Hand And Walk, despre fotojurnalista palestiniană de război Fatima Hassouna, care a fost ucisă împreună cu familia ei într-un atac israelian asupra casei ei din Gaza luna trecută – a doua zi după ce festivalul și-a anunțat programul.

Realizatorul și activistul iranian Sepideh Farsi a realizat un documentar despre regretata fotograf palestinian Fatima Hassouna

Furia legată de moartea ei a crescut interesul pentru film.

Un alt film, Once Upon a Time In Gaza, al gemenilor palestinieni Tarzan și Arab Nasser, va fi prezentat în secțiunea Un Certain Regard.

Alte documentare din line-up includ un film foarte așteptat despre fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, The Six-Billion-Dollar Man, care a fost scos de la Festivalul de Film de la Sundance la începutul acestui an.

Între timp, un documentar despre solistul U2, Bono, este, de asemenea, pe lista festivalului, alături de unul despre romancierul din 1984 George Orwell.

MeToo și multe altele

Ziua de deschidere ar putea fi umbrită de sosirea verdictului în procesul de agresiune sexuală a lui Gerard Depardieu.

Un judecător va pronunța marți verdictul în procesul de agresiune sexuală al lui Gerard Depardieu

Starul internațional al cinematografiei franceze, de 76 de ani, a fost acuzat că a agresat două femei pe un platou de filmare în 2021, ceea ce neagă.

Problema presupusei violențe sexuale în industria filmului este un subiect fierbinte – o anchetă parlamentară franceză a criticat luna trecută abuzurile „endemice”, în timp ce luni legenda ecranului Brigitte Bardot a apărat doi actori acuzați, printre care și Depardieu, spunând că ar trebui să li se permită „să-și continue viața”.

Acestea nu sunt singurele evenimente externe care își vor face simțită prezența pe La Croisette, potrivit BBC.

Vedetele de film și producătorii de tranzacții din industrie ar putea avea, de asemenea, un cuvânt sau două de spus pe covorul roșu despre planul președintelui american Donald Trump de a impune tarife de 100% pentru filmele realizate în străinătate.

Ministrul francez al Culturii, Rachida Dati, a declarat recent că impunerea unor astfel de tarife va duce la „penalizarea industriei americane, nu a noastră”.

Citește și: Râmnicul sărbătorește 637 de ani de la prima atestare documentară