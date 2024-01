Julia Roberts vorbește despre căsnicia ei perfectă și secretul îmbătrânirii cu grație

Julia Roberts vorbește cu Richard Curtis despre căsnicia ei perfectă, secretul îmbătrânirii cu grație și de ce aproape a refuzat Notting Hill, potrivit Vogue. Julia Roberts a apărut pe coperta noului număr pentru luna februarie al revistei British Vogue.

Richard Curtis: Suntem prieteni de 25 de ani.

Julia Roberts: Suntem norocoși.

– Cum explicați diferența dramatică dintre modul în care procesul de îmbătrânire ne-a afectat vizual? Ești neschimbată.

– Nu este adevarat. Am fost umflat ca un balon. Am părul alb.

– Neadevărat și neadevărat. Dar voi spune asta: nu-ți cunosc părinții – sunt sigură că erau oameni drăguți. Dar părinții mei? Ambele gene foarte bune. Ca să nu spun că sunt neschimbată, pentru că am văzut mai devreme o poză cu Tom Hanks și cu mine dintr-un film și păream de parcă am fi fost icoane.

Interviu de suflet

– Cititorii Vogue vor dori să știe dacă folosiți sau nu metode artificiale pentru a vă păstra tinerețea strălucitoare.

– Murarea. Îmi bag capul în borcan o dată la două sâmbăte timp de 18 ore. Face minuni. Mirosul este îngrozitor.

– Deci muratul este răspunsul la tinerețea veșnică?

– Nu – răspuns serios. Gene bune, ducând o viață care este împlinită, și am spus asta – și o spun de obicei ca o glumă – dar cred în dragostea unui om bun. Cred că soțul meu mă iubește și are grijă de mine într-un mod care mă face să mă simt profund, profund fericită. Și de fiecare dată când vezi pe cineva fericit, nu contează câți ani are. Apoi iei obiceiul de a zâmbi, parcă, și, prin urmare, fața ta rămâne fericită. În timp ce dacă ai fi lugubru, s-ar vedea. Anouk Aimée mi-a spus, cu mulți ani în urmă, când eram foarte tânără și nu mi-a trecut prin minte că voi avea vreodată riduri: „Îți trăiești fața în viața ta până la 50 de ani și apoi îți trăiești viața. Pe fața ta.”

– Ei bine, e amuzant că spui asta, pentru că tema interviului meu este fața ta.

– Să mergem.

– OK, așa că m-am gândit că voi încerca să vin cu o vanitate. În mintea mea, acest interviu se numește Cele șapte fețe ale Julia Roberts.

– Oh wow.

– În primul rând, am vrut să întreb: Famous Face. Când te uiți în oglindă, vezi vreodată „fața Julia Roberts” mai degrabă decât propria ta față? Te-ai gândit vreodată: „O, asta este o față celebră?”

– Nu.

– Deci nu simți: „Există o față pe care toată lumea o cunoaște și se identifică cu filmele, și acea față pur și simplu se plimbă prin supermarketuri încercând să găsească o afacere”?

– Una ar fi fața fără machiaj și alta ar fi machiată. Aceasta este cea mai recentă diferență. Dar nu mă pot compartimenta în acest fel. Uneori nici nu-mi recunosc fața. Mă gândesc: „Ce este asta în oglindă?” Mi se pare o pâine.

– Nu arăți ca o pâine.

– Ei bine, este drăguț din partea ta să spui.

Personaje multile

– În continuare vreau să vă vorbesc despre Film Face. Cred că una dintre calitățile tale uimitoare este să fii complet prezentă în fața camerei, să ne dezvălui cine ești. Ești conștientă de asta când cineva spune „Acțiune”?

– Ei bine, este amuzant, pentru că treaba mea cea mai tehnică este să uit unde este camera. Este responsabilitatea camerei să fie în locul potrivit pentru scena. Asta nu este treaba mea. Cred că este un lucru care separă actorii de non-actori – a putea găsi camera, dar nu are nicio consecință conștientă. Nu mă sperie, nu mă mângâie. Este ceea ce fac.

– Asta a fost puterea pe care ai primit-o de la succes, într-o oarecare măsură?

– Cred că a fost mai puțin succes și mai mult să-mi dau seama că vreau să particip la lucruri. Că am ceva de contribuit pentru a spori orice ar fi. Găsirea încrederii [pentru a face asta] m-a făcut să realizez: „Stai, aceasta este responsabilitatea mea de a ocupa acest spațiu pe planetă”. Din nou, nu vreau să mă refer prea mult la Notting Hill, dar este interesant că Hugh Grant i-a trimis scenariul lui William Goldman și a spus: „Ce crezi? Să o fac?” Iar William a spus: „Da, dar nu vei face ca o actriță de top de la Hollywood să facă scena aceea îngrozitoare în care strigă la el pe coridor”. Cu toate acestea, nu ți-a fost frică să faci scena aceea în care erai pur și simplu urâtă. Ești foarte fericit să nu fii drăguț. Și să nu fii drăguț într-un mod destul de realist. Nu spun că faci rău. Ești bun să joci oameni care sunt puțin…

– Înţepător.

– Da.

