Actorul Andre Braugher a murit la 61 de ani răpus de boală

Andre Braugher, actor câştigător a două premii Emmy, a murit luni, după o scurtă boală. El avea 61 de ani. Jennifer Allen, agenta lui Braugher, a confirmat pentru Variety moartea sa.

Braugher a fost cunoscut pentru rolul căpitanului Raymond Holt din serialul de comedie poliţist „Brooklyn Nine-Nine”, din 2013 până în 2021. Personalitatea stoică şi lipsită de bun simţ a personajului său, dar cu un profund simţ al umanităţii, l-au transformat instantaneu într-un favorit al fanilor serialului, mai ales atunci când făcea pereche cu detectivul Jake Peralta al lui Andy Samberg, detectivul Jake Peralta.

A câştigat un premiu Emmy pentru rolul detectivului Frank Pembleton din serialul „Homicide: Life on Street” de pe NBC în 1998, ultimul său an în serial. Performanţa intensă a lui Braugher a făcut din el una dintre vedetele care au ieşit în evidenţă din această dramă.

Braugher a mai câştigat un Emmy pentru miniserie sau film pentru interpretarea sa ca maestru criminal din serialul „Thief”, difuzat de FX în 2006.

Filme de lung metraj

În filmul de televiziune „Kojak”, el a jucat rolul secundului lui Kojak, apoi a trecut la „Homicide: Life on the Street”, potrivit The Guardian.

A jucat, de asemenea, rolul unui detectiv în „Hack” din 2002 până în 2004, apoi a schimbat ca psihiatru în „House, M.D.”. Braugher a fost nominalizat la două Primetime Emmy pentru actor în rol secundar cu rolul din „Men of a Certain Age”.

A continuat să apară în filme de lungmetraj în timp ce cariera sa TV se extindea, cu roluri în:

„City of Angels”,

„Frequency”,

„Poseidon”,

„Primal Fear”,

„Duets”,

„The Mist”,

„Fantastic Four”: Rise of the Silver Surfer”,

„Salt”,

„The Gambler”.

El a declarat pentru Variety că familia sa este mai importantă decât urmărirea unui rol principal important. „A fost o carieră interesantă, dar cred că ar fi putut fi mai mare”, spune el. „Cred că ar fi putut să cuprindă mai multe discipline: regie, producţie, toate aceste lucruri diferite. Dar ar fi fost în detrimentul propriei mele vieţi”.

Era căsătorit cu Ami Brabson, care a apărut şi în „Homicide: Life on the Street”, şi are trei copii.

