Faye Fantarrow, cântăreață și compozitoare britanică, a murit la 21 de ani

Faye Fantarrow, o cântăreață și compozitoare britanică în ascensiune al cărei EP de debut a fost produs de starul Eurythmics Dave Stewart, a murit. Ea avea 21 de ani, potrivit www.hollywoodreporter.com.



Fantarrow a murit acasă sâmbătă după ce a fost diagnosticată cu o tumoare rară pe creier cu gliom în septembrie 2022, a anunțat mama ei, Pam Fantarrow. A învins de două ori leucemia la vârsta de 8 și 13 ani.

Stewart a semnat Fantarrow și a supravegheat lansarea AWOL cu șapte melodii în februarie prin studioul său, Bay Street Records. EP-ul a fost înregistrat în Bahamas.

Un talent nativ

Dave Stewart a spus că Faze a avut un talent nativ şi o voce incredibilă. „Nu pot exprima în cuvinte cât de devastat am fost de vestea că are cancer, anul trecut. Imediat după ce am petrecut un timp creativ uimitor cu Faye vara trecută. Am făcut albumul ei de debut. Faye a aflat că are această tumoare pe creier foarte agresivă.

Faye a fost o bucurie de a fi în preajmă, plină de distracție, râs și ascuțită ca un brici – un adevărat artist în toate sensurile. Să fiu cu ea și să o privesc la muncă este un diamant înfipt în capul meu, momente pe care nu le voi uita niciodată. Sunt norocos că am întâlnit-o pe Faye și pe mama ei Pam. Doi oameni care s-au luptat împreună împotriva pronosticului dat de medici. A fost atât traumatizant, cât și frumos să fii martor la puterea și demnitatea lor și îmi pare atât de rău că lumea a putut fi martoră la geniul lui Faye pentru o perioadă atât de scurtă. Este una dintre adevărații mari, o fată nordică în flăcări cu versurile și melodiile ei. Am iubit-o profund,” a spus Stewart într-un comunicat.”

Bani donaţi pentru salvarea de vieţi

Născută pe 28 aprilie 2002, Fantarrow a fost numită „One to Watch” de BBC Music Introducing. În 2021 a primit premiul anual pentru compoziție al lui Alan Hull.



Joe Lynch de la Billboard a scris într-o recenzie: „Condus de zgomote acustice fervente și de un ritm pulsatoriu, AWOL a lui Faye Fantarrow demonstrează expresia impresionantă alt-soul a cântăreței și compozitoarei din Marea Britanie. Ea ne aduce în minte pe Alessia Cara în caracterul său distinctiv și chiar și pe Adele.”



Printr-o campanie de strângere de fonduri pentru a plăti pentru tratament experimental la City of Hope, Fantarrow a strâns peste 235.000 de lire sterline (aproape 300.000 de dolari). Ea a fost doar o dată în California, apoi era prea bolnavă pentru a mai călători, au spus publiciștii ei.



Fondurile în exces strânse de campanie au fost donate unor organizații de caritate pentru a finanța cercetări suplimentare în memoria ei.

Citeşte şi: 34 de doljeni au rămas fără permis de conducere