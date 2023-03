Ed Sheeran a anunțat că soția sa a avut o tumoră în timp ce era însărcinată

Cântăreţul Ed Sheeran a dezvăluit că a intrat în depresie anul trecut, după ce soţia sa a fost diagnosticată cu o tumoră, iar prietenul său Jamal Edwards a murit subit, la vârsta de 31 de ani, potrivit BBC.

Aceste evenimente sunt evocate pe viitorul său album, „Subtract” care va fi lansat pe 5 mai.

„Nu a existat nicio cale de tratament până după naştere”, a povestit Ed Sheeran.

Ed Sheeran și Cherry Seaborn și-au întâmpinat cea de-a doua fiică în luna mai. Cântărețul nu a oferit o actualizare cu privire la starea de sănătate a soției sale.

La acea vreme, cântăreţul se afla în instanţă în fiecare zi, în procesul privind drepturile de autor.

Evenimentele i-au schimbat viața artistului

Aceste evenimente i-au schimbat viața și modul în care a simțit muzica, a mai mărturisit vedeta pe reţelele sociale. Drept urmare, a ”abandonat” sute de melodii pe care le scrisese pentru viitorul său album.

Albumul a fost planificat de mult ca încheiere a „erei sale matematice”, care a început cu „+ Plus” în 2011 şi a continuat cu „x (Multiply)”, „÷ (Divide)” şi „= (Equals)”. A venit după ce Edward, prietenul său, a murit brusc după un atac de cord în urma consumului de cocaină şi alcool, a concluzionat un medic legist.

La scurt timp, Ed Sheeran s-a confruntat cu un proces de trei săptămâni pentru drepturi de autor, din cauza acuzaţiilor că a plagiat melodia sa de succes „Shape Of You”. Deşi au câştigat procesul, cântăreţul şi colegul său, textierul Johnny McDaid de la Snow Patrol, au spus că acest caz a pus „o presiune extraordinară” pe ei.

„Am scris fără să mă gândesc la ce ar fi melodiile, am scris orice s-a întâmplat. Și în puțin peste o săptămână, am înlocuit munca de un deceniu cu gândurile mele cele mai profunde și întunecate. „Pentru prima dată, nu încerc să creez un album pe care oamenii să-l placă, doar pun ceva care să fie sincer și adevărat în ceea ce am trăit în viața mea de adult. Acest album Îmi deschide trapa sufletului”. Albumul urmează să fie lansat pe 5 mai, iar Sheeran va susține câteva spectacole la Londra, Dublin, Glasgow, Manchester și Paris, pentru a lansa primul single la sfârșitul lunii martie.

