Minirulouri cu pere, șuncă și rucola

Ingrediente
1 pară
30 g rucola
3 felii prosciutto
120 ml lapte
80 g făină
1 ou
sare
2 linguri ulei vegetal
4 linguri sos de chili
Mod de preparare
Taie para în sferturi, scoate-i cotorul și taie pulpa în felii subțiri, pe lungime. Spală și usucă frunzele de rucola, după care taie-le cozile. Taie feliile de șuncă pe jumătate, în lungime.
Amestecă laptele, făina și oul cu puțină sare până se obține un aluat neted, iar apoi lasă-l să se odihnească timp de 20 de minute.
Încinge uleiul într-o tigaie mică, iar apoi coace în el şase miniclătite (cu diametru aproximativ 12 cm). Așază în mijlocul fiecărei clătite câteva fâșii de pere, rucola și șuncă, iar apoi ruleaz-o.
Clătitele se pot servi tăiate în jumătate sau întregi cu sos de chili dulce.
Sursa: kaufland.ro