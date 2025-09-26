Minirulouri cu pere, șuncă și rucola

Ingrediente

1 pară

30 g rucola

3 felii prosciutto

120 ml lapte

80 g făină

1 ou

sare

2 linguri ulei vegetal

4 linguri sos de chili

Mod de preparare

Taie para în sferturi, scoate-i cotorul și taie pulpa în felii subțiri, pe lungime. Spală și usucă frunzele de rucola, după care taie-le cozile. Taie feliile de șuncă pe jumătate, în lungime.

Amestecă laptele, făina și oul cu puțină sare până se obține un aluat neted, iar apoi lasă-l să se odihnească timp de 20 de minute.

Încinge uleiul într-o tigaie mică, iar apoi coace în el şase miniclătite (cu diametru aproximativ 12 cm). Așază în mijlocul fiecărei clătite câteva fâșii de pere, rucola și șuncă, iar apoi ruleaz-o.

Clătitele se pot servi tăiate în jumătate sau întregi cu sos de chili dulce.

Sursa: kaufland.ro