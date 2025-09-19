14.4 C
Gomboţi cu prune

De Gazeta de Sud
Ingrediente

  • 800 g cartofi albi
  • 1 plic zahăr vanilat
  • 50 g zahăr pudră
  • 1 bucată ou
  • 150 g făină
  • 150 g unt
  • 300 g pesmet
  • 100 g zahăr
  • 1 plic zahăr vanilat
  • 2 lingurițe scorțișoară
  • 17 bucăți prune

Mod de preparare

Fierbe cartofii în coajă. Curăţă-i şi lasă-i să se răcească. După ce s-au răcit, răzuieşte-i si pune-i într-un bol mare.

Adaugă zahărul vanilinat, zahărul pudră, oul şi amestecă.

Când s-a omogenizat totul, adaugă şi făina. Încorporeaz-o şi pe ea (aluatul v-a fi lipicios, dar, se poate modela) şi lasă aluatul să se odihnească până pregăteşti pesmetul.

Pune o tigaie pe foc, adaugă untul, lasă-l să se topească şi apoi adaugă pesmetul. Amestecă şi găteşte până când pesmetul capătă o culoare arămie.Transferă-l într-un bol şi lasă-l să se răcească.

Cand s-a răcit, adaugă zahărul, zahărul vanilinat, amestecă şi la urmă adaugă şi scorţişoara.

Spală prunele şi taie-le în jumătăţi (dacă sunt mari).

După ce ai pregătit şi pesmetul, începi să formezi gomboţii. Mai presară puţină făină peste aluatul de cartofi pentru a nu se lipi şi, cu ajutorul unei linguri, ia din aluat, pune-l în palmă, aplatizează-l, pune jumătatea de prună în mijloc şi îmbrac-o în aluat, formând astfel gomboţii.

Pune un vas cu apă pe foc şi când începe să fiarbă apa, adaugă gomboţii. Lasă-i să fiarbă până când se ridică singuri la suprafaţă, ceea ce înseamnă că sunt gata.

Scoate-i rând pe rând direct în bolul cu pesmet amestecat cu zahăr, zahăr vanilinat şi scorţişoară. Tăvăleşte-i bine prin pesmet până când se prinde pesmetul de ei. Procedează la fel cu toţi gomboţii formaţi.

Reţetă oferită de bucataria.lidl.ro

