Gomboţi cu prune

Ingrediente

800 g cartofi albi

1 plic zahăr vanilat

50 g zahăr pudră

1 bucată ou

150 g făină

150 g unt

300 g pesmet

100 g zahăr

1 plic zahăr vanilat

2 lingurițe scorțișoară

17 bucăți prune

Mod de preparare

Fierbe cartofii în coajă. Curăţă-i şi lasă-i să se răcească. După ce s-au răcit, răzuieşte-i si pune-i într-un bol mare.

Adaugă zahărul vanilinat, zahărul pudră, oul şi amestecă.

Când s-a omogenizat totul, adaugă şi făina. Încorporeaz-o şi pe ea (aluatul v-a fi lipicios, dar, se poate modela) şi lasă aluatul să se odihnească până pregăteşti pesmetul.

Pune o tigaie pe foc, adaugă untul, lasă-l să se topească şi apoi adaugă pesmetul. Amestecă şi găteşte până când pesmetul capătă o culoare arămie.Transferă-l într-un bol şi lasă-l să se răcească.

Cand s-a răcit, adaugă zahărul, zahărul vanilinat, amestecă şi la urmă adaugă şi scorţişoara.

Spală prunele şi taie-le în jumătăţi (dacă sunt mari).

După ce ai pregătit şi pesmetul, începi să formezi gomboţii. Mai presară puţină făină peste aluatul de cartofi pentru a nu se lipi şi, cu ajutorul unei linguri, ia din aluat, pune-l în palmă, aplatizează-l, pune jumătatea de prună în mijloc şi îmbrac-o în aluat, formând astfel gomboţii.

Pune un vas cu apă pe foc şi când începe să fiarbă apa, adaugă gomboţii. Lasă-i să fiarbă până când se ridică singuri la suprafaţă, ceea ce înseamnă că sunt gata.

Scoate-i rând pe rând direct în bolul cu pesmet amestecat cu zahăr, zahăr vanilinat şi scorţişoară. Tăvăleşte-i bine prin pesmet până când se prinde pesmetul de ei. Procedează la fel cu toţi gomboţii formaţi.

Reţetă oferită de bucataria.lidl.ro