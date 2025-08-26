Tortul de cartofi, un deliciu la care cu greu rezişti

În gastronomia de fine dining, marile surprize vin adesea din reinterpretarea preparatelor simple. Tortul de cartofi, deși inspirat din bucătăria tradițională, capătă aici o notă rafinată, îmbinând prospețimea legumelor cu bogăția brânzeturilor. Texturile contrastante, baza crocantă și umplutura cremoasă, transformă fiecare felie într-un moment de pur răsfăț. Poți adăuga ierburi aromatice, ciuperci sotate sau chiar bucăți de somon afumat pentru o variantă de lux, punctează DCNews.

Ingrediente atent alese:

Pentru un tort de cartofi cu adevărat demn de o masă festivă, calitatea ingredientelor este esențială. Cartofii trebuie fierți exact cât să își păstreze consistența, brânza să fie maturată pentru un gust complex, iar roșiile cherry – dulci și coapte, pentru a echilibra cremozitatea cu note ușor acrișoare.

Pentru o formă de 24 cm:

– 7 cartofi mici, fierți al dente

– 200 g brânză rasă cu aromă intensă (tip cheddar sau gouda maturată)

– câteva jumătăți de roșii cherry, zemoase și dulci

– o ceapă roșie, tocată fin

– frunze de spanac proaspăt

– brânză feta sfărâmată, pentru o notă sărată distinctă

– 3 ouă de țară

– 150 g smântână grasă

– sare de mare, piper proaspăt măcinat

– un strop de ulei de măsline extravirgin

Preparare cu atenție la detalii

Fierbeți cartofii până devin ușor moi, apoi aranjați-i în formă și zdrobiți-i ușor cu baza unui pahar, obținând o textură rustică, dar uniformă. Stropiți baza cu ulei de măsline, asezonați cu sare și piper, apoi coaceți 15 minute la 200 °C pentru a obține acea crustă aurie și crocantă.

Scoateți forma din cuptor și presărați o parte din brânza rasă, pentru un strat care se va topi fin peste cartofi. Adăugați cu grijă jumătățile de roșii cherry, ceapa roșie, frunzele de spanac și bucățile de feta. Completați cu restul de brânză rasă, creând un strat superior bogat și apetisant.

Bateți ouăle cu smântâna, sare și piper până obțineți o compoziție omogenă, apoi turnați amestecul peste tort. Coaceți 30 de minute la 180 °C, până când umplutura capătă fermitate și brânza de la suprafață se rumenește elegant.

