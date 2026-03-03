Ce plante de apartament ajută la starea de sănătate și pot fi surse de hrană

Aerul pe care îl respirăm acasă este și el din ce în ce mai încărcat cu particule care dăunează sănătății. Printre poluanții de interior sunt şi solvenții industriali folosiți în fabricarea substanțelor și a materialelor sintetice, eliberând gaze reziduale timp îndelungat. Toate aceste substanțe, care sunt în componența obiectelor din casă, degajă poluanți care sunt cancerigeni și care ajung în plămânii noștri.

O temperatură de peste 20 de grade Celsius şi un spațiu suficient luminat pot asigura, într-un apartament, condițiile minime necesare unei culturi de legume, cum ar fi tomata drops sau verdețuri pentru consum, arată specialiștii Băncii de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) Buzău. Aceştia mai atrag atenția asupra faptului că, pe lângă asigurarea hranei, plantele pot avea un efect benefic asupra sănătății, prin purificarea aerului.

Potrivit specialiștilor BRGV Buzău, se pot cultiva anumite soiuri de verdețuri sau legume, chiar dacă spațiul este limitat, dacă se cunosc cerințele plantelor față de factorii de vegetație. Astfel, în condițiile dintr-o locuință, o atenție deosebită trebuie acordată luminii.

Sunt multe specii care pot fi cultivate în ghivece

„De regulă, geamurile, balcoanele sunt locurile unde putem să creștem plante și chiar și plante cu dublu scop, pentru că pot purifica o încăpere și le folosim în special pentru zona alimentară pentru că sunt sănătoase, fiind crescute de noi.

Sunt multe specii care pot fi cultivate în ghivece, cum ar fi legumele, verdețurile care nu sunt pretențioase și nu sunt nici atât de sensibile la deficitul de lumină. Genetica a avansat foarte mult, s-au obținut creații pretabile pentru a fi cultivate în ghiveci și jardiniere, plecând de la tomata care poate fi cultivată în ghiveci.

Tomata drops are fructe mici și tufa mică și poate fi cultivată în ghiveci

Tomata denumită popular, tomata drops are fructe mici și tufa mică și poate fi cultivată în ghiveci. Putem cultiva ardei iuți de ghiveci care arată foarte bine. Avem un soi care trece prin trei stadii de culoare, practic debutează cu mov, pe urmă roșu, verde, trece prin mai multe stadii de culoare.

Pe urmă, legumele aromatice, sunt interesante, cum ar fi mărarul, pătrunjelul. Busuiocul nu ar trebui să lipsească nici într-o gospodărie, pentru că avem atât de multe soiuri cu arome deosebite, tip tufă, cu foliaj deosebit. Pe urmă, sigur, avem cimbru peren care poate fi cultivat fără probleme în ghivece. Aici am obținut cimbru cu aromă de lămâie, cu diverse arome și această plantă poate fi apreciată pentru partea ornamentală și verde frumoasă, un verde sticlos în timpul iernii și, pe urmă, la fel ca plantă aromatică și medicinală”, a declarat, pentru Agerpres, directorul BRGV Buzău, Costel Vînătoru.

Pentru a putea realiza o mică grădină de apartament se recomandă o temperatură de 20-22 de grade. Sunt plante care însă rezistă și la temperaturi scăzute, directorul BRGV amintind despre salate sau menta care poate fi cultivată cu ușurință în locuință și poate suporta mai bine deficitul de lumină.

Plantele cultivate în locuință pot avea și un rol de protecție

Pe lângă faptul că pot fi consumate, plantele cultivate în locuință pot avea și un rol de protecție. „Ar trebui ca la fiecare geam să fie o plantă. Acestea ajută la starea de sănătate, ajută la purificarea aerului. Deși de multe ori considerăm că avem o casă foarte curată, foarte bine așezată, îngrijită, dacă analizăm cu atenție, o să constatăm că de multe ori trăim într-un mediu toxic sau destul de neprietenos pentru noi.

Mobilierul este în mare parte de sinteză, produs din plastic, pe urmă, parchetul nu mai este de lemn sau chiar dacă este de lemn, este lăcuit, iar lacul poate să degaje un gaz toxic. Pe urmă, în trecut noi foloseam varul de piatră care era apreciat ca unul dintre cele mai bune dezinfectante.

Acum varul este un produs chimic, un produs care îți permite să-l ștergi, să-l cureți, dar nu mai are proprietatea varului de altă dată. Atunci, dacă ne uităm la tot ceea ce avem în jur, am putea atenua aceste efecte”, apreciază Costel Vînătoru.

BRGV Buzău este singura Banca de profil din România care are ca strategie cunoașterea genotipică și fenotipică, precum și conservarea resurselor genetice vegetale ex situ și in situ, pe termen scurt, mediu și lung, în concordanță cu legislația internațională.

