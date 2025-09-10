EuroNCAP: Modelul chinezesc MG3 a suferit „o rară și serioasă defecțiune” la testele de impact

Unul dintre cele mai populare modele ale mărcii britanice MG, care în prezent este deținută de compania chinză SAIC, a fost testată de EuroNCAP și a primit o sentință dură, din cauza unei defecțiuni severe. Cu toate acestea, organizația a fost nevoită să-i dea 4 stele, pentru că nu are prevăzute în protocoale o astfel de situație.

„În timpul testelor Euro NCAP, cel mai recent model MG 3 al companiei deținute acum de chinezi a suferit o defecțiune critică în materie de siguranță”. Așa sună anunțul făcut de cunoscuta instituție care testează nivelul de siguranță al autovehiculelor de pe piața europeană. Anunțul este unul surprinzător și prin faptul că mașina testată a primit un scor de 4 stele, chiar dacă a pus în pericol grav „șoferul”, adică manechinul de teste. Acest lucru a fost posibil din cauza absenței în protocoalele existente a unei prevederi care să sancționeze o astfel de defecțiune.

Practic, mașina MG3 a fost testată în procedurile obișnuite și la cele mai multe dintre teste a primit scoruri bune. Așa a reușit să adune punctele necesare unui scor de 4 stele. Numai că, în timpul testului de impact cu decalaj frontal, inginerii Euro NCAP au descoperit că mecanismul de blocare a scaunului șoferului s-a defectat și a permis răsucirea scaunului. O astfel de defecțiune a sistemului de reglare a scaunului nu a mai fost întâlnită până acum în testele Euro NCAP, care au evaluat sute de vehicule de pasageri de la începutul activității în 1997“, spune organizația, citată de Profit.ro.

Decizie paradoxală a EuroNCA

Compania a răspuns solicitărilor EuroNCAP spunând că scaunul nu a fost fixat suficient de bine la montaj. Inginerii de test spun că înainte de teste s-a verificat ca de obicei dacă scaunele sunt fixate corect. În cele din urmă, MG s-a angajat să modifice sistemul de fixare, iar EuroNCAP a publicat scorul de 4 stele, printr-o decizie paradoxală.

„În ciuda gravității problemei, care ridică semne de întrebare cu privire la cât de bine își poate proteja modelul MG3 șoferul în caz de impact, sistemul de notare Euro NCAP nu permite în prezent o deducere sau o anulare în cazul unei astfel de defecțiuni a unei componente. Prin urmare, MG 3 se califică în continuare pentru patru stele, datorită performanței sale în alte domenii. Acestea includ evitarea coliziunilor, care a fost recent îmbunătățită, după ce compania a adăugat mai multe sisteme de asistență a șoferului, în urma unei evaluări dezamăgitoare de trei stele din partea organizației soră, ANCAP, anul trecut”, transmit cei de la EuroNCAP.

