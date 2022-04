Noul E-Transit, pregătit pentru piața din Europa

Cu noul E-Transit, Ford Pro este pregătit să electrifice productivitatea afacerii tale în Europa. Primele unități au ieșit de pe linia de producție.

Primele modele E-Transit sunt pregătite pentru a fi livrate din unitatea de producție Ford Otosan Gölcük din Kocaeli, Turcia. Acestea vor ajuta Ford Pro să satisfacă cererea mare venită de la clienți pentru electrificarea flotelor europene.

Fabrica Ford Otosan sărbătorește un moment memorabil, întrucât E-Transit atinge pragul istoric de producție în serie; comenzile clienților depășesc deja 5.000 de unitățiE-Transit – un vehicul comercial electric de top poziționează lansarea Ford Pro (gama de vehicule comerciale) în topul preferințelor clienților europeni, cu o ofertă integrată de vehicule, software și servicii conexe.

E-Transit este versiunea complet electrică

Hans Schep, director general, Ford Pro Europa, a declarat că acesta este primul pas în transformarea locației din Kocaeli. „Aici vom avea un centru major de producție pentru vehicule comerciale electrice în Europa.” E-Transit este versiunea complet electrică a celei mai bine vândute autoutilitare și noul vârf de lance care poziționează Ford Pro în top în această regiune.

Ford Pro oferă clienților un set cuprinzător de soluții software, de încărcare, de service și de finanțare cu vehicule complet integrate într-un portofoliu de top, disponibil cu propulsie electrică și termică, care ajută la îmbunătățirea productivității și timpului de activitate, la scăderea costurilor și facilitează accesul la tot ce le este necesar operatorilor, pe o platformă construită pentru era digitală și electrică.



„Producția de E-Transit în fabrica noastră din Kocaeli, unde electricitatea furnizată este 100% regenerabilă, este un motiv de mândrie pentru noi și un alt moment de răscruce pentru rolul nostru tot mai important pentru strategia de electrificare Ford”, a afirmat Güven Özyurt, directorul general, Ford Otosan. „Credem că electrificarea legendarului model Transit este o tranziție majoră și un pas important pentru a face din Ford Otosan baza de producție a vehiculelor comerciale electrice Ford.”

Ford pariază totul pe electrificarea vehiculelor comerciale

Pentru a satisfacere toate cererile de modele electrice Ford, Ford Otosan investește două miliarde de euro și face angajări de aproximativ 3.000 de persoane pentru a crește capacitatea de producție a vehiculelor, inclusiv pentru următoarea generație de modele Transit Custom.

Trecerea Ford la un viitor complet electric în Europa a fost evidențiată de un anunț recent conformă căruia Ford, SK On Co., Ltd. și Koç Holding au semnat un memorandum fără caracter obligatoriu pentru un nou Joint Venture de top în industrie, în Turcia.

În condițiile încheierii unui contract final, cei trei parteneri plănuiesc să creeze unul dintre cele mai mari centre de producție de baterii pentru EV din zona extinsă a Europei. Se estimează că producția va începe chiar de la mijlocul deceniului curent, cu o capacitate anuală estimată cuprinsă între 30 și 45 de gigawați/oră.

Reconfirmându-și poziția sa de lider ca brand cu cele mai mari vânzări de vehicule comerciale din Europa, Ford va continua să își electrifice legendarele modele Transit pentru a se adapta diferitelor cerințe ale clienților. Până în 2024, E-Transit va fi însoțit de alte patru modele complet electrice din familia Transit, pe măsură ce Ford avansează spre obiectivul său de zero emisii pentru toate vehiculele vândute în Europa și o amprentă neutră de carbon până în 2035 pentru unitățile sale de producție din Europa, incluzând logistica și furnizorii.

Clienții beneficiază de era electrică

Cu nivelul său ridicat de competitivitate, sarcină utilă, putere și alegere a tipurilor de caroserie, E-Transit este proiectat pentru a permite cu ușurință electrificarea flotei operatorilor, care astfel își sporesc productivitatea cu ajutorul soluțiilor de încărcare, telematică și servisare oferite de Ford Pro.Ford Pro deja a dovedit durabilitatea vehiculelor E-Transit cu o testare exigentă efectuată în centrele de înaltă tehnologie din lume.

Ford desfășoară în prezent un program pentru anumiți clienți, cu un număr total de 60 de E‑Transit, pe diferite tipuri de caroserie, utilizate pentru activitatea cotidiană în țări precum Franța, Germania, Italia, Olanda, Norvegia și Marea Britanie. Astfel, Ford Pro este capabil să optimizeze produsele și serviciile oferite pentru a oferi eficiență și productivitate optime în afaceri.