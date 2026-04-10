De ce pisicile își lasă mâncarea neterminată în castron? Răspunsul te va uimi

Faptul că pisicile își lasă adesea mâncarea pe jumătate mâncată nu se întâmplă doar pentru că s-au săturat – ci și din cauza mirosului, a anunțat miercuri o echipă de cercetători japonezi, scrie Japan Times.

Specialiștii de la Universitatea Iwate spun că au confirmat un lucru pe care mulți proprietari de pisici l-au bănuit: pofta de mâncare a pisicilor scade odată ce se obișnuiesc cu mirosul mâncării din castron. În schimb, dacă apare un miros nou, pisicile sunt din nou tentate să mănânce.

Cum a fost făcut studiul

cercetarea a fost coordonată de Masao Miyazaki, profesor la Universitatea Iwate. Echipa a stabilit un experiment simplu: pisicile au stat 16 ore fără mâncare, apoi li s-a dat de mâncare timp de 10 minute, urmate de o pauză de 10 minute. Acest ciclu a fost repetat de șase ori la rând.

Studiul a fost realizat între ianuarie 2023 și februarie 2026 și a inclus 12 pisici sănătoase, cu vârste între 3 și 15 ani, toate de rasă comună. Cercetătorii au urmărit cât mănâncă pisicile, în funcție de tipul de mâncare și de mirosul ei.

Atunci când pisicile primeau aceeași mâncare la fiecare rundă, mâncau din ce în ce mai puțin pe parcursul experimentului – iar multe dintre ele lăsau mâncarea neterminată. În schimb, atunci când li se ofereau tipuri diferite de mâncare, pofta lor revenea. Mai mult, simpla introducere a unui miros nou – chiar dacă mâncarea efectivă rămânea aceeași – era suficientă pentru ca pisicile să își recapete interesul și să înceapă din nou să mănânce.

Cercetătorii cred că acest mecanism, declanșat de miros, este și unul dintre motivele pentru care pisicile preferă, de obicei, să mănânce porții mici și dese, în loc de mese mari.

