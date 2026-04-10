Când pică Paștele în 2027

Paștele din 2027 va fi sărbătorit pe 2 mai, potrivit crestinortodox.ro. Data Paștelui se calculează în funcție de două fenomene astronomice și o regulă bisericească: prima duminică de după prima lună plină de după echinocțiul de primăvară.

Dacă luna plină cade duminica, Paștele este în duminica următoare. Echinocțiul de primăvară este stabilit prin convenție la data de 21 martie, indiferent de momentul astronomic real.

De ce diferă Paștele Ortodox de cel Catolic?

Deși ambele confesiuni folosesc aceeași regulă de bază (stabilită la Sinodul de la Niceea din 325), diferența apare din cauza modului de calcul. Ortodocșii calculează echinocțiul pe calendarul iulian (pe stil vechi), iar luna plină astronomică este ajustată conform tabelelor pascaliei. Catolicii folosesc calendarul gregorian (pe stil nou) și calcule astronomice directe, ceea ce duce deseori la date diferite.

Dacă luna plină este înainte de 21 martie, se ia în calcul următoarea lună plină din luna aprilie, motiv pentru care Paștele poate varia între 22 martie și 25 aprilie (sau 4 aprilie – 8 mai pentru ortodocși pe stil vechi).

Data Paștelui până în 2030

2027 – 2 mai

2028 – 16 aprilie

2029 – 8 aprilie

2030 – 28 aprilie

