Hipodromul din Craiova, mai bogat cu un pui de ponei

Un pui de ponei face cunoștință cu mediul înconjurător, în aceste zile, la Hipodromul din Craiova. Primarul orașului, Lia Olguța Vasilescu, i-a anunțat venirea pe lume printr-o postare pe Facebook.

Puiul de ponei nu poate fi văzut încă de vizitatori

Puiul de ponei încă este în perioada de acomodare și nu poate fi văzut încă de vizitatorii Hipodromului pentru că nu vrea să iasă din grajd. „La Hipodrom avem un puiuț de ponei. Are doar 10 kg și pare de pluș, dar e vioi și jucăuș. Deocamdată, mama este foarte atentă și nu vrea să iasă din grajdul interior în țarcul exterior. Așadar, poate fi văzut doar de îngrijitori, dar duminică ne așteptăm să iasă și la plimbare. Mama, care a fost achiziționată în toamnă, îl hrănește natural”, a scris Lia Olguța Vasilescu, în această dimineață, pe Facebook.

Luna trecută, primarul orașului a anunțat și venirea pe lume a unui pui de alpaca, pe care vizitatorii îl pot vedea în Valea Ciutelor din Parcul Nicolae Romanescu.

