Start vot! Muzeul de Artă Craiova, finalist la „Destinația Anului 2026”

Muzeul de Artă Craiova s-a calificat în finala competiției naționale „Destinația Anului 2026”, la categoria „Tărâmul cunoașterii”.

În paralel, și Craiova este finalistă la categoria „Orașe care inspiră”, confirmând poziția tot mai puternică a orașului pe harta turismului cultural.

Câștigătorii vor fi desemnați și prin votul publicului, care are o pondere importantă în clasament.

📍 Votul se poate face online pe:

👉 destinatiaanului.ro

🗓️ Termen limită: 25 aprilie 2026

Brâncuși, piesa de rezistență a muzeului

Reprezentanții Consiliului Județean Dolj subliniază importanța muzeului în contextul „Anului Constantin Brâncuși”.

În colecțiile sale se află:

6 opere semnate de Constantin Brâncuși

acces gratuit la Cabinetul Brâncuși în 2026

Un nou reper cultural – Centrul „Constantin Brâncuși”

Patrimoniul cultural al orașului a fost completat prin inaugurarea Centrului „Constantin Brâncuși”, descris ca un „templu de beton și sticlă”, semnat de arhitectul Dorin Ștefan.

Acesta devine un punct de atracție major pentru turiști și iubitorii de artă.

Apel la vot pentru Craiova

Autoritățile locale îndeamnă publicul să susțină atât muzeul, cât și orașul în competiție, pentru a confirma poziția Craiovei ca destinație culturală de top în România.

