(VIDEO) Trei cetățeni egipteni descoperiți ascunși într-un TIR la Calafat

Polițiștii de frontieră din Calafat, în cooperare cu autoritățile bulgare, au depistat trei cetățeni străini ascunși într-un autocamion.

Verificările au avut loc în parcarea din apropierea stației de taxare Calafat–Vidin.

Autocamionul, înmatriculat în Polonia, era condus de un șofer ucrainean de 51 de ani și transporta role de aluminiu pe ruta Grecia – Polonia.

În timpul controlului, polițiștii au observat că prelata semiremorcii era tăiată, ridicând suspiciuni.

Trei persoane descoperite ascunse

În urma verificărilor amănunțite, în compartimentul de marfă au fost găsiți:

trei cetățeni egipteni

ascunși în interiorul încărcăturii

Aceștia au declarat că au urcat în camion în Grecia, într-o parcare, cu intenția de a ajunge în Germania.

Ancheta în curs

Autoritățile au deschis cercetări pentru infracțiunea de trecere frauduloasă a frontierei de stat, urmând să fie dispuse măsuri legale prin unitatea de parchet competentă.

În baza acordurilor de cooperare, șoferul și cele trei persoane depistate au fost predați autorităților bulgare pentru continuarea anchetei.

