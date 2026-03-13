Copil de 7 ani, vedeta clasei după ce a venit la școală cu 5.000 de euro

De Daniela Moise

Un băiat de șapte ani din Germania a vrut să le arate colegilor cum arată o sumă mare de bani și a adus la școală 5.000 de euro în bancnote.

Incidentul a avut loc într-o școală primară din zona Osnabrück, în Saxonia Inferioară.

Conform poliției, băiatul a găsit acasă un plic cu bani. Se pare că părinții lui scoseseră banii de la bancă pentru a achiziționa o mașină. Înainte de a pleca la școală, băiatul a luat plicul cu bani și l-a pus în ghiozdan.

Copilul a scos plicul în timpul orelor ca să le arate colegilor teancul de bancnote. Elevii au analizat bancnotele, iar unii chiar le-au mirosit.

Profesorul a decis să anunțe poliția, pentru a se asigura că totul este în regulă. Polițiștii au mers la școală, unde au verificat situația, apoi au strâns banii și i-au returnat părinților.

„Părinții fericiți, copilul fericit, colegii încă entuziasmați”, au transmis polițiștii după incident.

Fiind întrebat de ce a luat banii la școală, băiatul a spus că voia să le arate colegilor cum arată o sumă mare de bani.

Poliția afirmă că pentru câteva ore, băiatul a devenit vedeta clasei, iar lecția despre bani a stârnit multă curiozitate în rândul colegilor.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

