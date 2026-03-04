Obiceiuri care ne pot face primăvara mai frumoasă

Primăvara aduce schimbări binevenite: temperaturi în creștere, zile mai lungi și o explozie de culori în natură, odată cu înflorirea copacilor și a florilor. Este un moment potrivit ca să-ți reîncarci bateriile și să-ți reevaluezi obiectivele legate de stilul de viață. De asemene, poţi adopta obiceiuri mai sănătoase, potrivit CeceliaHealth.

Sfârșitul primăverii și vara aduc cer senin și temperaturi mai calde, fiind ocazia perfectă pentru a petrece timp în aer liber și a face mai multă mișcare fizică zilnică. Nu este un secret că exercițiile fizice sunt importante pentru menținerea unei sănătăți bune. Activitatea fizică este una dintre cele mai simple și eficiente metode de a reduce nivelul zahărului din sânge, de a diminua riscul de boli cardiovasculare, de a ajuta la pierderea în greutate, de a reduce stresul, de a crește echilibrul și flexibilitatea și de a îmbunătăți somnul.

American Diabetes Association recomandă „cel puțin 150 de minute de exerciții fizice de intensitate moderată până la intensă pe săptămână, repartizate pe cel puțin 3 zile, cu cel mult 2 zile între sesiuni, pentru majoritatea adulților cu diabet de tip 1 și 2”.

Grădinăritul, o soluție eficientă

Apropo de activitate, știai că activitățile zilnice pot fi considerate exerciții fizice? De fapt, multe dintre treburile casnice pe care le faci zilnic pot contribui la atingerea obiectivului tău de activitate fizică. Iată câteva moduri în care poți folosi curățenia de primăvară pentru a deveni mai activ și mai sănătos, în timp ce îți ordonezi mediul înconjurător:

Aspirarea casei și/sau spălarea podelelor – încearcă să aspiri sau să speli podelele timp de cel puțin 10 minute pentru a atinge o treime din obiectivul tău zilnic de activitate fizică.

Lucrul în grădină/amenajarea grădinii – atinge obiectivul zilnic de activitate fizică efectuând mai multe activități în grădină, cum ar fi plivitul, greblatul, tunsul și curățatul, într-un interval de 30 de minute. Ia pauze scurte pentru a bea apă sau a te odihni, dacă este necesar.

Șterge praful, freacă și șterge suprafețele – mergi din cameră în cameră pentru a șterge praful și a curăța întreaga casă, pentru a maximiza minutele de activitate. Dacă nu ai timp, împarte activitatea în mai multe sesiuni, curățând câte câteva camere pe rând.

Organizarea și ordonarea – curățarea spațiului de locuit poate fi o modalitate excelentă de a introduce mișcare în ziua ta. Sortarea, ridicarea și mutarea obiectelor îți accelerează ritmul cardiac și îți antrenează mușchii.

Îngrijirea sănătății

Deși primăvara aduce adesea zile mai luminoase și mai lungi, precum și vreme însorită și mai caldă, poate fi și o perioadă dificilă dacă suferi de alergii sezoniere. Alergiile de primăvară nu trebuie să îți afecteze viața de zi cu zi dacă iei măsuri eficiente pentru a le recunoaște și gestiona.

Medicul îți poate diagnostica alergiile prin analizarea istoricului personal și medical, efectuarea unui examen fizic și realizarea de teste de alergie (test cutanat, test cu plasture și/sau test de sânge) pentru a identifica tipurile comune de alergii care pot cauza simptomele tale. Acest lucru poate implica trimiterea la un specialist în alergii.

Savurează fructele și legumele de sezon

În timpul primăverii, o colecție cu totul nouă de produse delicioase intră în sezon. Consumul de fructe și legume de sezon este o modalitate excelentă de a-ți completa meniul săptămânal și de a promova o alimentație sănătoasă. Printre legume se numără morcovii, sparanghelul, mazărea, rucola și spanacul. Fructele de sezon sunt caisele, ananasul, mangoul, lămâia și strugurii

Reglarea somnului

Chiar dacă zilele devin mai lungi primăvara și vara, este important să îți faci timp pentru un somn adecvat. Un somn odihnitor și de calitate este esențial pentru a te simți plin de energie, pentru a-ți susține sistemul imunitar și pentru a preveni bolile cronice. Iată câteva sfaturi pentru un somn mai bun:

Fii consecvent. Încearcă să te culci la aceeași oră în fiecare seară și să te trezești la aceeași oră în fiecare dimineață, chiar și în weekend. Include un ritual final în seara ta. Fă un lucru fix înainte de culcare, cum ar fi o ceașcă de ceai din plante, citirea unei cărți relaxante sau efectuarea unor exerciții simple de yoga.