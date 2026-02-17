(VIDEO) Hillary Clinton acuză administrația Donald Trump de „mușamalizarea” dosarelor Jeffrey Epstein într-un interviu pentru BBC

Fosta secretară de stat americană, Hillary Clinton, a acuzat administrația Trump de o „mușamalizare” în gestionarea dosarelor legate de infractorul sexual Jeffrey Epstein. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat BBC, la Berlin, unde Clinton a participat la Forumul Mondial anual.

„Scoateți dosarele. Merg încet”, a spus aceasta, susținând că publicul ar trebui să aibă acces complet la informațiile existente. Casa Albă a respins acuzațiile și a afirmat că administrația Trump ar fi făcut „mai mult pentru victime decât au făcut vreodată democrații”.

Audierea soților Clinton în Congres

Bill Clinton și Hillary Clinton urmează să depună mărturie în fața unei comisii a Congresului american, după ce un vot pentru acuzarea lor de sfidarea Congresului a fost amânat. Hillary Clinton ar urma să apară pe 26 februarie, iar fostul președinte american pe 27 februarie.

Va fi prima dată când un fost președinte al SUA depune mărturie în fața unei comisii a Congresului de la audierea lui Gerald Ford în 1983.

Cei doi au cerut ca audierea să fie publică, nu cu ușile închise, afirmând că „nu au nimic de ascuns”.

Presiuni asupra lui Prince Andrew, Duke of York și reacțiile politice

Întrebată dacă prințul Andrew ar trebui să depună mărturie în fața Congresului, Hillary Clinton a declarat că „toți cei chemați să depună mărturie ar trebui să o facă”. Apariția numelui în documente nu reprezintă însă o dovadă a unor fapte ilegale, iar Andrew a negat constant acuzațiile.

Andrew a ajuns la o înțelegere extrajudiciară în 2022 cu Virginia Giuffre, fără recunoașterea vreunei răspunderi.

Disputa privind publicarea dosarelor Epstein

Departamentul de Justiție al SUA a publicat recent milioane de documente legate de investigațiile asupra lui Epstein, după adoptarea unei legi privind transparența. Cu toate acestea, unii legislatori, printre care congresmanul republican Thomas Massie, au cerut publicarea integrală, inclusiv a memorandumurilor interne.

Epstein a murit într-o celulă de închisoare din New York, pe 10 august 2019, în timp ce aștepta procesul pentru trafic sexual.

Replica lui Trump și poziția Casei Albe

Întrebat despre acuzațiile lui Hillary Clinton, Donald Trump a declarat pentru BBC că nu are nimic de ascuns și că a fost „exonerat”. Liderul american a negat orice implicare ilegală și a afirmat că a întrerupt legătura cu Epstein cu zeci de ani în urmă.

Casa Albă a susținut că publicarea a mii de pagini de documente și cooperarea cu investigațiile Congresului demonstrează angajamentul administrației față de transparență.

