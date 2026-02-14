Valentine’s Day 2026: Originea celei mai iubite sărbători

14 februarie – Ziua Îndrăgostiților. Sărbătorită anual în întreaga lume, această zi este dedicată iubirii, afecțiunii și gesturilor care apropie oamenii.

Sărbătorită anual la 14 februarie, „Ziua Îndrăgostiților” s-a impus ca un fenomen global dedicat celebrării iubirii și afecțiunii sub diverse forme. De la gesturi simbolice și mesaje emoționante până la tradiții consacrate și obiceiuri contemporane, această dată oferă oamenilor prilejul de a-și exprima sentimentele și de a marca legăturile care definesc relațiile umane, fie că este vorba despre parteneriate romantice, relații de familie sau prietenii apropiate, potrivit digi2.ro.

În România este celebrat și Dragobetele

Tot în cursul lunii februarie, în România este celebrat și Dragobetele, sărbătoarea tradițională dedicată iubirii, considerată un simbol al patrimoniului cultural și al obiceiurilor populare legate de începutul primăverii. Valentine’s Day: Ziua iubirii Valentine’s Day marchează, la nivel internațional, dragostea, afecțiunea și conexiunea emoțională dintre oameni.

Pentru multe cupluri, ziua este percepută drept un simbol al romantismului și al relației în doi, oferind contextul ideal pentru gesturi simbolice, mesaje de dragoste și clipe petrecute împreună. Totuși, semnificația zilei depășește cadrul relațiilor romantice. Tot mai mulți oameni aleg să o transforme într-o ocazie de a-și exprima recunoștința și aprecierea față de familie, prieteni sau persoane apropiate, prin mesaje, mici daruri ori timp de calitate petrecut împreună. În esență, sărbătoarea pune accent pe autenticitate și pe dorința de a face vizibile sentimentele care, în mod obișnuit, rămân neexprimate în ritmul cotidian.

Legenda Sfântului Valentin și rădăcinile istorice

Originea sărbătorii Valentine’s Day este asociată cu figura Sfântul Valentin, considerat în tradiție un preot care a trăit în secolul al III-lea. Conform relatărilor istorice și legendelor transmise de-a lungul timpului, în perioada domniei împăratului Claudius al II-lea, ar fi fost impusă o interdicție privind căsătoriile tinerilor soldați, pe motiv că bărbații necăsătoriți erau socotiți mai disciplinați și mai devotați serviciului militar.

Potrivit unor relatări consemnate în scrieri vechi, Sfântul Valentin ar fi sfidat ordinul imperial și ar fi oficiat în secret ceremonii de căsătorie pentru cuplurile îndrăgostite, susținând că iubirea nu poate fi restrânsă prin edicte oficiale. Gestul său ar fi fost descoperit de autorități, iar acesta a fost ulterior arestat și condamnat la moarte.

Potrivit legendei, înainte de execuție, Sfântul Valentin i-ar fi trimis o scrisoare fiicei temnicerului, pe care ar fi semnat-o „De la al tău Valentin”, formulă considerată, în timp, sursă de inspirație pentru tradiția mesajelor romantice transmise pe 14 februarie. Tradiția mai consemnează că acesta ar fi fost executat chiar în această zi, dată care avea să fie asociată ulterior, în imaginarul colectiv, cu ideea de iubire și devotament.

„Ziua Îndrăgostiților” și festivalul roman „Lupercalia”

Unii istorici consideră că originile acestei sărbători ar putea fi mai vechi, fiind puse în legătură cu festivalul roman „Lupercalia”, organizat la mijlocul lunii februarie și asociat ritualurilor dedicate fertilității și începutului primăverii. În secolul al V-lea, biserica ar fi înlocuit treptat această celebrare de origine păgână cu ziua dedicată Sfântul Valentin, conferind astfel datei o semnificație creștină și întărind, în timp, asocierea sa cu simbolistica iubirii.