Un bărbat a câștigat de trei ori la loz într-o zi, devenind milionar

De Daniela Moise

Un bărbat din Franța a cumpărat trei lozuri răzuibile și a câștigat la toate, într-o singură zi. Ultimul bilet l-a făcut milionar.

Evenimentul a avut loc pe 5 decembrie, când bărbatul a mers la tutungeria sa obișnuită pentru a-și încerca norocul la lozurile răzuibile, una dintre pasiunile sale. Primul bilet cumpărat i-a adus un câștig de 200 de euro. Entuziasmat, bărbatul a ales să mai cumpere două bilete: un Mega Mots Croisés și un Millionaire.

La Mega Mots Croisés a câștigat doar 20 de euro. Însă la răzuirea biletului Millionaire, Régis a descoperit jackpotul mult visat: 1 milion de euro.

Bărbatul spune că primul plan este o vacanță alături de cei dragi, pentru a se bucura de acest moment special.

Anul trecut, în Franța au fost înregistrați 189 de milionari datorită jocurilor de noroc de tip răzuibil și extragerilor, ceea ce înseamnă, în medie, un nou milionar la fiecare două zile.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

