Știri de ultima orăEvenimentUn muncitor a murit după ce a căzut de la etajul unui bloc în construcție

Un muncitor a murit după ce a căzut de la etajul unui bloc în construcție

De Daniela Moise

Un muncitor și-a pierdut viața după ce a căzut de la un etaj superior al unui bloc aflat în construcție din municipiul Constanța.

Polițiștii Secției 1 Constanța au fost sesizați sâmbătă, în jurul orei 14.40, prin apel 112, că o persoană a căzut de la etajul superior al unui bloc din municipiul Constanța.

„Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificat un bărbat, în vârstă de 57 de ani, care ar fi executat lucrări de construcții la imobilul respectiv.

La locul evenimentului a intervenit un echipaj medical, care a constatat decesul victimei”, au afirmat polițiștii.

Ei continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul.

