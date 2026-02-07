4.4 C
Olt: Pasageră rănită după ce o șoferiță a intrat cu mașina într-un cap de pod

De Daniela Moise

Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat sâmbătă, prin apel 112, în jurul orei 14:35, cu privire la faptul că, pe Drumul Județean 546, în comuna Brebeni, a avut loc un eveniment rutier.

La fața locului, s-au deplasat polițiștii din cadrul Biroului Rutier Slatina.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un autoturism condus de către o femeie, de 63 de ani, din orașul Drăgănești-Olt, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, ar fi intrat în coliziune cu un cap de pod.

În urma evenimentului rutier, o femeie, pasageră în autoturism, a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Slatina în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

