Vâlcea: O femeie a căzut de la etajul patru al unui bloc

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea au fost sesizați astăzi, în jurul orei 16.00, că o femeie de 59 de ani a căzut de la etajul patru al unui bloc situat în cartierul Ostroveni din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Din nefericire, în urma evenimentului, femeia a decedat.

La fața locului s-au deplasat polițiștii, care, sub coordonarea procurorului de caz, efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Cercetările sunt în curs de desfășurare.

