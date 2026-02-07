4.4 C
Craiova
sâmbătă, 7 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalVâlceaVâlcea: O femeie a căzut de la etajul patru al unui bloc

Vâlcea: O femeie a căzut de la etajul patru al unui bloc

De Daniela Moise

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea au fost sesizați astăzi, în jurul orei 16.00, că o femeie de 59 de ani a căzut de la etajul patru al unui bloc situat în cartierul Ostroveni din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Din nefericire, în urma evenimentului, femeia a decedat.

La fața locului s-au deplasat polițiștii, care, sub coordonarea procurorului de caz, efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Cercetările sunt în curs de desfășurare.

Citește şi: Dolj: Un șofer băut a fugit la vederea polițiștilor și și-și-a trimis soția să recupereze mașina

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA