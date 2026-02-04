2.9 C
Fostul soț al lui Jill Biden, acuzat de crimă

De Daniela Moise

Bill Stevenson, primul soț al lui Jill Biden, soția fostului președinte Joe Biden, a fost arestat, sub acuzația că ar fi comis o crimă.

Stevenson, care are 77 de ani, este acuzat că ar fi ucis-o, la sfârșitul anului 2025, pe soția lui, Linda Stevenson, în vârstă de 64 de ani.

Ancheta poliției asupra acestui caz de moarte suspectă a durat mai mult de o lună, relatează publicația The Independent. Polițiștii din statul Delaware (SUA) au fost chemați să intervină, pe 28 decembrie 2025, pentru a aplana un scandal într-o locuință. La intrarea în casă, polițiștii au găsit-o pe Linda Stevenson în stare de inconștiență. Ei au încercat s-o resusciteze, însă n-au reușit.

Stevenson a fost reținut la aceeași adresă unde a fost găsit trupul neînsuflețit al soției sale. În prezent, el este arestat la Howard Young Correctional Institution, după ce nu a reușit să achite o cauțiune în valoare de 500.000 de dolari.

Bill Stevenson s-a căsătorit cu Jill Biden (pe atunci Jill Jacobs) în 1970, în timp ce aceasta studia la Brandywine Junior College. Bill și Jill au divorțat în 1975. Apoi Jill s-a căsătorit cu Joe Biden, în anul 1977.

Ulterior, Stevenson și-a acuzat fosta soție că ar fi avut o relație extraconjugală, dar acuzația a fost respinsă de un purtător de cuvânt al lui Jill Biden. Versiunea prezentată de echipa lui Biden precizează că fratele lui Jill, Frank, a fost cel care i-a făcut cunoștință surorii sale cu Joe Biden, la o întâlnire de după divorț.

