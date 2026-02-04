Medic care ar fi luat mită pentru revizuirea medicală a pensiilor de invaliditate, reţinut

Un medic din Sebeş, judeţul Alba, care asigura activitatea de expertiză a capacităţii de muncă, a fost reţinut pentru luare de mită în formă continuată, după ce ar fi primit de la şase persoane sume între 100 şi 600 de euro pentru revizuirea medicală a pensionarilor de invaliditate. Medicul a fost condamnat, anterior, prin acord de recunoaştere a vinovăţiei, pentru fapte similare.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a informat, miercuri, că un procuror al Parchetului şi poliţişti de la IPJ Alba – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au făcut o percheziţie la un cabinet medical din municipiul Sebeş, fiind dispusă urmărorea penală a suspectului Adrian Ienea, medic primar de expertiză medicală în cadrul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă – Cabinet de Expertiză Medicală nr. 23 Alba şi nr. 89 Hunedoara, cu sediul în municipiul Sebeş, pentru luare de mită în formă continuată, în stare de recidivă.

„În perioada 26-28.01.2026, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu, pe postul de medic primar care asigură activitatea de expertiză a capacităţii de muncă, având printre atribuţii efectuarea revizuirii medicale a pensionarilor de invaliditate, suspectul Ienea Adrian a primit în mod direct şi pentru sine de la 6 persoane sume cuprinse între 100 şi 600 de euro în legătură cu îndeplinirea acestor atribuţii de serviciu”, a arătat Parchetul.

Procurorul a dispus reţinerea medicului, pentru 24 de ore, urmând a se analiza şi dispune ulterior măsurile legale care se impun.

Anterior, medicul a fost condamnat pentru fapte similare. Astfel, în 6 iunie 2025 el a încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei prin care a fost condamnat pentru luare de mită la doi ani şi 6 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe un termen de supraveghere de 3 ani şi 6 luni, sancţiune care a rămas definitivă în 13 ianuarie 2026.

Citește și: Ministrul Sănătăţii, de Ziua Mondială a Cancerului: Depistarea timpurie a devenit o prioritate a sistemului sanitar