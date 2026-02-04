Ministrul Sănătăţii, de Ziua Mondială a Cancerului: Depistarea timpurie a devenit o prioritate a sistemului sanitar

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat astăzi, de Ziua Mondială a Cancerului, că depistarea timpurie a devenit o prioritate reală a sistemului sanitar românesc, iar autorităţile au „ales” să investească în programe de screening şi în capacitatea sistemului de a identifica boala înainte ca aceasta să devină o urgenţă, fiind achiziţionate 124 de mamografe şi echipamente necesare depistării cancerului de col uterin. Totodată, a crescut accesul pacienţilor la tratamente moderne, au fost introduse medicamente noi pe lista de compensate şi gratuite, au fost construite 12 centre noi de radioterapie şi au fost făcute investiţii în chirurgia asistată robotic, informează News.ro.

„Astăzi suntem cu gândul la toţi cei care luptă sau au luptat cu una dintre cele mai grele provocări: cancerul. Pentru că astăzi este Ziua Mondială a Cancerului. Un moment potrivit să vorbim despre ce putem face mai devreme, nu mai târziu. În lupta cu cancerul, nu toate deciziile sunt strict medicale. Unele ţin de timp. De a afla din timp, de a nu amâna, de a merge la control. Momentul în care boala este descoperită poate schimba radical un diagnostic şi un parcurs de viaţă”, a scris astăzi pe contul său de facebook ministrul Sănătăţii, de Ziua Mondială a Cancerului.



El spune că tocmai de aceea, depistarea timpurie a devenit „o prioritate reală a sistemului sanitar”.



„Am ales să investim în programe de screening şi în capacitatea sistemului de a identifica boala înainte ca aceasta să devină o urgenţă. S-au achiziţionat 124 de mamografe, iar peste 47 de spitale au fost dotate cu echipamente pentru investigaţii ginecologice necesare depistării cancerului de col uterin. Mai mult acces la investigaţii înseamnă şanse reale ca boala să fie descoperită la timp, când intervenţia este mai eficientă şi mai puţin agresivă”, a mai spus Rogobete.

A crescut accesul la tratamente moderne

Ministrul Sănătăţii adaugă că, în acelaşi timp, a fost crescut accesul la tratamente moderne, menţionând că în septembrie anul trecut, au fost introduse 41 de medicamente noi pe lista de compensate şi gratuite, dintre care 11 pentru cancer.



„Pentru pacienţi, asta înseamnă opţiuni, continuitate şi tratamente care nu mai sunt inaccesibile. Am construit, în aceşti ani, infrastructura fără de care tratamentul oncologic nu poate exista. Nu ca exerciţiu administrativ, ci pentru ca pacienţii să poată fi trataţi la timp şi în condiţii sigure”, a subliniat Rogobete.



Potrivit ministrului Sănătăţii, radioterapia este una dintre componentele esenţiale ale tratamentului oncologic, prin Ministerul Sănătăţii, cu sprijinul Băncii Mondiale, fiind realizate de la zero 12 centre de radioterapie, echipate la standarde actuale.



„Asta înseamnă acces mai bun, timpi de aşteptare mai mici şi tratament mai aproape de casă. Construim capacitate pe termen lung”, a completat ministrul.

Un nou institut de oncologie, la Timișoara

Demnitarul a declarat că la Timişoara este în dezvoltare un nou institut de oncologie, gândit ca centru regional pentru vestul ţării, cu servicii integrate de diagnostic, tratament şi îngrijire complexă. Potrivit aceleiaşi surse, este o abordare care „pune oncologia într-un cadru unitar şi coerent, cu pacientul în centru”.



„Am investit şi în chirurgia de precizie, pentru că fiecare detaliu contează în tratamentul pacienţilor oncologici. În spitalele publice din România, tehnologia chirurgicală avansată asistată robotic devine tot mai prezentă, prin programe susţinute, astfel încât intervenţiile complexe să fie mai exacte. Programe precum AP-ROBOTICA susţin spitalele publice care folosesc roboţi chirurgicali. Grija pentru sănătate începe înainte de diagnostic. Şansele cresc atunci când controalele devin o obişnuinţă, iar investigaţiile nu sunt amânate. Împreună, alegem viaţa! Prin informare, prin decizii luate la timp, prin responsabilitate faţă de noi şi faţă de cei dragi. Încrederea ne face bine!”, a încheiat ministrul Sănătăţii.

