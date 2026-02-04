Craiova: Polițiștii ajută persoanele fără adăpost în zilele geroase

În aceste zile cu temperaturi scăzute, când frigul poate deveni un pericol real pentru viață, polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Craiova, împreună cu reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială, au desfășurat o acțiune pentru identificarea și protejarea persoanelor fără adăpost.

Mai multe persoane aflate în dificultate au fost conduse la un centru de asistență socială din Craiova, unde au primit hrană caldă, adăpost și îngrijiri de specialitate.

Solidaritate în fața frigului

Acțiunea subliniază importanța solidarității în perioadele geroase. Polițiștii de la transporturi reamintesc cetățenilor că sprijinirea persoanelor vulnerabile este o responsabilitate comună.

În cazul în care observați persoane fără adăpost expuse riscurilor generate de frig, autoritățile recomandă să sesizați de urgență serviciile competente pentru a preveni tragediile.

