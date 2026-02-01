(VIDEO) Festivalul Felinarelor aduce un spectacol de lumină la Grădinile Wuhan

Cea de-a 10-a ediție a Festivalului Felinarelor s-a deschis miercuri seara la Parcul Expozițional Grădinile Wuhan, transformând spațiul într-un amplu spectacol de lumină. Aproximativ 70 de instalații luminoase de mari dimensiuni, reunite sub tema calului, oferă publicului o experiență vizuală care îmbină tradiția cu arta contemporană.

O călătorie nocturnă printre instalații luminoase monumentale

Vizitatorii sunt invitați să parcurgă aleile parcului într-o adevărată călătorie a luminii, unde formele, culorile și jocurile vizuale creează o atmosferă aparte. Instalațiile, realizate din mii de elemente luminoase atent asamblate, reprezintă cai stilizați, scene mitologice și compoziții artistice inspirate din cultura tradițională chineză, dar reinterpretate într-o manieră contemporană.

Fiecare felinar spune o poveste, iar dimensiunile impresionante ale unora dintre lucrări transformă spațiul expozițional într-un muzeu în aer liber, accesibil publicului de toate vârstele.

Calul – simbol cultural și sursă de inspirație artistică

Tema aleasă pentru ediția aniversară nu este întâmplătoare. În cultura chineză, calul este un simbol al energiei, perseverenței, libertății și succesului. Organizatorii au dorit să aducă în prim-plan aceste semnificații, folosind limbajul vizual al luminii pentru a crea o legătură între valorile tradiționale și sensibilitatea publicului contemporan.

Prin diversitatea stilurilor artistice și a tehnicilor utilizate, instalațiile reflectă atât respectul pentru moștenirea culturală, cât și deschiderea către inovație.

Un eveniment pentru întreaga familie

Festivalul Felinarelor de la Grădinile Wuhan se adresează unui public larg, de la copii fascinați de culori și forme, până la adulți interesați de simbolism, artă și fotografie. Evenimentul oferă numeroase zone interactive și spații ideale pentru plimbări de seară, devenind un punct de atracție atât pentru localnici, cât și pentru turiști.

De-a lungul anilor, festivalul a crescut constant în amploare și vizibilitate, consolidându-și statutul de eveniment cultural major și contribuind la promovarea orașului Wuhan ca destinație culturală.

Ediție aniversară, între tradiție și viitor

Ajuns la cea de-a 10-a ediție, Festivalul Felinarelor marchează nu doar o aniversare, ci și o reafirmare a rolului său în viața culturală a comunității. Prin tematica aleasă și prin amploarea instalațiilor, ediția din acest an oferă o perspectivă asupra modului în care tradițiile pot fi reinterpretate și valorificate într-un context modern, accesibil și spectaculos.

