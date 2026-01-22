Kalanchoe, o floare ușor de îngrijit

Kalanchoe este printre cele mai iubite plante de către persoanele care își doresc o pată naturală de culoare în interior. A devenit alegerea perfectă pentru cei care au un job solicitant și nu au timpul necesar îngrijirii unor plante pretențioase.

Kalanchoe provine din zona tropicală și face parte din marea familie Crassulaceae. În funcție de specie, unele plante pot înflori ani la rând, fiind perene. În schimb, altele sunt bienale sau chiar anuale. Crește până la aproximativ 30-45 cm înălțime, cu un diametru în jur de 30 cm. Este o plantă suculentă de apartament care încântă privirile tuturor cu ajutorul florilor colorate în nuanțe vii, calde.

Cea mai cunoscută dintre specii (și cea mai recomandată pentru apartament), este Kalanchoe blossfeldiana. Aceasta este una dintre speciile care înfloresc ani la rând, frunzele rămânându-i verzi constant. După ce au înflorit bobocii, florile vor trăi în jur de 2 luni.

Kalanchoe – îngrijire

Lumina

Planta are nevoie, pentru a înflori, de lumină puternică. Ar trebui să fie poziționată într-un loc scăldat în razele soarelui, însă nu atunci când soarele este foarte puternic (în timpul verii). Dacă planta este lăsată mai mult timp în bătaia unui soare arzător, frunzele i se pot usca sau înroși (datorită conținutului ridicat de apă pe care îl păstrează în frunze). În zilele de toamnă sau în primele luni ale primăverii, razele soarelui nu sunt atât de puternice încât să îi facă rău plantei.

Temperatura

Temperatura preferată de Kalanchoe este de 20-24 de grade. Nu-i plac temperaturile sub 10 grade.

Apa

Din primăvara până toamna târziu, planta va fi udată de 1-2 ori în fiecare săptămână, când pământul este uscat la suprafață. Apa trebuie pusă în cantități mici, pentru a nu risca putrezirea rădăcinilor. Evitați să folosiți apă foarte rece sau foarte caldă, temperatura ideală fiind cea din cameră.

Planta nu o va duce bine în mediile prea uscate, dar nici în cele prea umede. Asigurați-vă că aerisiți încăperea. E important ca aerul să circule, astfel încât planta să nu dezvolte boli fungice. Dacă aerul din încăpere este foarte uscat, puteți pulveriza frunzele cu puțină apă necalcaroasă.

Îngrășământul

În funcție de starea plantei, se poate folosi îngrășământ pentru plantele cu flori sau îngrășământ pentru cactuși (dacă planta nu este înflorită). Acesta se pune doar în lunile de creștere (aprilie – octombrie), o dată sau de două ori pe lună. Recomandat este îngrășământul cu un conținut ridicat de azot, fosfor și potasiu.

Substratul

Kalanchoe preferă un substrat din nisip sau pietricele, îmbunătățindu-se astfel scurgerea apei și circulația aerului către rădăcini. PH potrivit pentru ea este cel între 6-7. Dacă devine alcalin, frunzele se vor îngălbeni, iar pH-ul acid va face ca frunzele să își schimbe culoarea în maroniu.

Transplantarea

Kalanchoe este o plantă solitară – preferă să ocupe singură un ghiveci, fără alți „colocatari”. Deși trăiește în ghivece de dimensiuni reduse, dacă îi oferiți un ghiveci mai mare, frunzele i se vor dezvolta.

Kalanchoe – înmulțire

Kalanchoe poate fi înmulțită prin butași de o lungime de 6-10 cm. Aceștia vor fi plantați în pământ (după ce au stat la uscat timp de două zile), la o temperatură de 21 de grade. Este ideal ca pământul în care urmează a fi plasați să fie același ca la planta de unde au fost tăiați. După aproximativ 2-3 săptămâni, butașii vor prinde rădăcini.

Kalanchoe – îngrijirea potrivită iarna

Fiecare specie are diverse perioade de înflorire. Ca regulă generală, pentru a încuraja înflorirea, trebuie să îi asigurați 10-12 ore de lumină naturală și o temperatură de 15 grade în mod constant iarna.

Este important să respectați perioada de repaus dintre perioadele de înflorire, altminteri veți „obosi” planta. Dacă soiul este anual, nu va înflori în următorul an după ce ați achiziționat-o.

Pe timpul iernii, Kalanchoe intră în repaus vegetativ, iar cerințele sale de îngrijire se schimbă.

Udare: În timpul iernii, Kalanchoe are nevoie de mult mai puțină apă, udarea făcându-se la 15-30 de zile, având grijă ca solul să se usuce complet între udări. Udarea excesivă în această perioadă poate duce la putrezirea rădăcinilor și la apariția bolilor fungice. Evitați stagnarea apei în ghiveci.

Lumină: Kalanchoe are nevoie în continuare de o cantitate adecvată de lumină pentru a se menține sănătoasă. Plasați planta într-un loc luminos, ideal pe un pervaz orientat spre sud sau vest, unde poate beneficia de lumina indirectă a soarelui.

Temperatură: Kalanchoe preferă temperaturi mai scăzute iarna, dar trebuie protejată de frigul extrem și de îngheț. Țineți planta într-o încăpere cu temperaturi între 12 și 15 grade Celsius. Evitați plasarea plantei în apropierea ferestrelor, unde poate fi expusă la curenți de aer rece, sau în apropierea surselor de căldură, cum ar fi radiatoarele, care pot usca aerul și solul prea rapid.

Umiditate: Pentru a preveni uscarea excesivă a frunzelor, asigură-te că aerul din încăpere are o umiditate moderată. Dacă este necesar, poți folosi un umidificator sau așeza un recipient cu apă în apropierea plantei pentru a menține un nivel optim de umiditate.

Fertilizare: În timpul iernii, Kalanchoe nu are nevoie de fertilizare, deoarece este în repaus vegetativ. Puteți relua fertilizarea în primăvară, când planta începe să revină la creșterea activă. Folosiți un îngrășământ echilibrat pentru cactuși și suculente, diluat la jumătate din concentrația recomandată, pentru a evita supraîncărcarea plantei cu nutrienți.

Kalanchoe – ciupiri și tăieri

Primele tăieri pe care le suportă planta sunt în fapt ciupiri, adică îndepărtarea vârfului de creștere al plantei. Pentru că tulpinile sunt fragede, operațiunea de face uțor cu vârful unghiilor. Ciupirile vor ajuta planta mică să se ramifice frumos și, automat, să producă mai multe ramuri pe care vor aparea inflorescențele.

Plantele mature de Kalanchoe se întrețin prin tăieri periodice – eliminarea tuturor rămurelelor care s-au uscat sau s-au îngălbenit, precum și a pedunculilor. Îndepărtați imediat florile uscate. Păstrarea lor împiedică apariția de noi boboci. Se îndepărtează cu unghia, la fel ca în cazul ciupirilor.

Frunzele deteriorare și lăstarii care s-au înmuiat trebuie îndepărtați imediat. Nu vă temeți să tăiati! Țesuturile afectate nu își mai revin, însă dacă tăiați la timp, dați posibilitatea plantei să se regenereze.

Tăierile după înflorire

Când planta a terminat de înflorit de tot, tăiați toate creșterile înalte, astfel încât să păstrați forma compactă a plantei. Kalanchoe va îinflori abia anul următor, deci va avea tot timpul să se regenereze.

Utilizati o foarfecă bine ascuțită și vârfurile tăiate le puteți pune la înrădăcinat. Scurtarea tulpinii stimulează ramificarea.

Planta se alungește inestetic mai ales dacă nu are lumina suficientă. Când tăiați Kalanchoe, scurtați cu 2-3 noduri toate rămurelele care au avut flori, în funcție de creșteri, până la o treime din lungime. Tulpinile bolnave se taie de la bază.

Tăiați totdeauna deasupra unui nod, în unghi de 45 de grade, cu partea mai înaltă deasupra frunze și vârful unghiului chiar la nod. În felul acesta ramura noua va crește în direcția indicată și nu se va aglomera centrul plantei.

Tăierea rădăcinilor

Kalanchoe este o plantă cu creștere lentă. Totusi, dacă planta a crescut prea mult și vreți să o păstrați în același vas, e necesar să scurtați nu numai partea aeriană, ci și rădăcinile.

Operațiunea trebuie făcută cu mare grijă, odată cu transplantările.

