Cea mai puternică furtună solară din ultimii 20 de ani se îndreaptă spre Pământ

Activitatea solară intensă generată de Soare se apropie de Pământ, fiind clasată drept furtună de radiații solare S4 – nivelul patru din cinci pe scara de severitate – cea mai puternică din ultimii peste 20 de ani, potrivit Centrului de Predicții Meteorologice Spațiale (SWPC).

Meteorologii spun că furtuna poate afecta comunicațiile bazate pe sateliți, precizia GPS-ului și ar putea prezenta riscuri pentru astronauți și pasagerii zborurilor polare. Totuși, impactul asupra publicului larg este estimat a fi limitat, operatorii sateliților și ai rețelelor electrice fiind pregătiți să ia măsuri.

Efecte și riscuri

Ultima furtună S4 semnificativă a fost în octombrie 2003, când au avut loc pene de curent în Suedia și deteriorări ale transformatoarelor din Africa de Sud.

Radiațiile crescute pot afecta:

Astronauții de pe Stația Spațială Internațională;

Pasagerii zborurilor pe rute polare;

Sateliții de comunicații și navigație;

Rețelele electrice în cazuri extreme.

Furtuna actuală a fost declanșată de o erupție solară de clasă X, cea mai intensă formă de erupție, și a început cu o ejecție de masă coronală (CME), potrivit CNN.

Aurora boreală și australă: un spectacol vizual

Pe lângă efectele tehnologice, furtuna solară va oferi un spectacol impresionant de aurore, vizibile mai la sud decât în mod obișnuit. În Statele Unite, acestea ar putea fi observate chiar și în zone precum Minnesota, Illinois, Wisconsin, nordul Californiei și Alabama, dacă cerul va fi senin.

Meteorologii recomandă pasionaților de aurore să caute locuri întunecate și cu vizibilitate clară spre nord. Chiar și camerele telefoanelor pot surprinde lumini colorate chiar atunci când ochiul liber nu le detectează.

Perspectiva pentru următoarele zile

Activitatea solară rămâne ridicată, iar noi erupții direcționate spre Pământ sunt posibile în săptămâna următoare, ceea ce poate produce subfurtuni de 20 de minute, cu apariții temporare spectaculoase ale aurorelor.

Citește și: (VIDEO) Dolj: Accident pe DN 79: trei victime, una blocată în autoturism