(VIDEO) Dolj: Accident pe DN 79: trei victime, una blocată în autoturism

În urmă cu puțin timp, pe DN 79 (E 79), în zona Pădurea Perișor, Dolj, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme.

https://www.youtube.com/watch/YoEmPRLg__o

La fața locului au intervenit:

Secția de Pompieri Băilești cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD;

Detașamentul 2 Craiova cu o ambulanță SMURD;

Un elicopter SMURD a fost solicitat pentru preluarea unei victime de sex feminin.

Victime și intervenție

Din informațiile preliminare, trei persoane sunt conștiente și cooperante, dintre care una a rămas blocată în autoturism. Echipajele de intervenție acționează pentru extracția victimei încarcerate și pentru acordarea asistenței medicale tuturor victimelor. Elicopterul a aterizat la locul intervenției. Victima sex feminin va fi preluată de către elicopter, iar cele 2 victime sex masculin vor fi preluate de către echipajele de prim ajutor. Toate victimele prezintă politraumatisme și vor fi transportate la spital.

Forțele de intervenție au asigurat și măsurile de siguranță specifice accidentului pe DN 79. Polițiștii de la Rutieră fac cercetări la fața locului.

