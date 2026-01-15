Actorul Matthew McConaughey îşi brevetează imaginea şi vocea pentru a se proteja de abuzurile AI

Actorul american Matthew McConaughey a depus fragmente video cu imaginea sa şi fragmente audio cu vocea sa la Institutul American pentru Proprietate Intelectuală, pentru a le proteja împotriva utilizării neautorizate de către grupuri sau platforme de inteligenţă artificială (AI).

Mai multe conţinuturi audiovizuale au fost înregistrate de divizia comercială a fundaţiei Just Keep Livin, creată de actor şi soţia sa Camila, a constatat AFP în baza de date a Oficiului pentru Brevete şi Mărci al Statelor Unite (USPTO).

De la apariţia ChatGPT, mulţi artişti sunt îngrijoraţi de utilizarea abuzivă a imaginii lor prin intermediul IA generative.

Cazul Scarlett Johansson

Mai multe state americane au adoptat texte care o interzic, dar multe se aplică mai ales utilizării rău intenţionate sau în scopuri comerciale. Doar câteva, în special ELVIS Act votat de parlamentul local din Tennessee în 2024, oferă o protecţie mai generală.

Foarte puţini actori au apelat la justiţie pentru a-şi apăra drepturile. Unul dintre cele mai marcante exemple rămâne cel al Scarlett Johansson, care a dat în judecată în 2023 aplicaţia Lisa AI pentru că a creat, fără consimţământul ei, un avatar AI cu imaginea ei pentru o reclamă.

Matthew McConaughey nu se opune IA generative

Abordarea lui Matthew McConaughey este nouă, deoarece el ia iniţiativa de a-şi proteja legal imaginea şi vocea. Cu toate acestea, actorul premiat cu Oscar nu se opune IA generative, dimpotrivă. El a achiziţionat o participaţie în capitalul start-up-ului ElevenLabs, specializat în voci. Acesta din urmă a creat o versiune audio IA a lui Matthew McConaughey, cu permisiunea sa.

„Vrem să ne asigurăm că cei cu care lucrăm beneficiază de aceeaşi protecţie ca şi companiile lor”, a explicat avocatul Kevin Yorn, care îl reprezintă pe Matthew McConaughey. El doreşte, de asemenea, să „se asigure că aceştia pot fi remuneraţi pentru utilizarea vocii şi a imaginii lor de această nouă tehnologie”.

