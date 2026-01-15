11.6 C
Craiova
joi, 15 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăMagazinActorul Matthew McConaughey îşi brevetează imaginea şi vocea pentru a se proteja de abuzurile AI

Actorul Matthew McConaughey îşi brevetează imaginea şi vocea pentru a se proteja de abuzurile AI

De Daniela Moise

Actorul american Matthew McConaughey a depus fragmente video cu imaginea sa şi fragmente audio cu vocea sa la Institutul American pentru Proprietate Intelectuală, pentru a le proteja împotriva utilizării neautorizate de către grupuri sau platforme de inteligenţă artificială (AI).

Mai multe conţinuturi audiovizuale au fost înregistrate de divizia comercială a fundaţiei Just Keep Livin, creată de actor şi soţia sa Camila, a constatat AFP în baza de date a Oficiului pentru Brevete şi Mărci al Statelor Unite (USPTO).

De la apariţia ChatGPT, mulţi artişti sunt îngrijoraţi de utilizarea abuzivă a imaginii lor prin intermediul IA generative.

Cazul Scarlett Johansson

Mai multe state americane au adoptat texte care o interzic, dar multe se aplică mai ales utilizării rău intenţionate sau în scopuri comerciale. Doar câteva, în special ELVIS Act votat de parlamentul local din Tennessee în 2024, oferă o protecţie mai generală.

Foarte puţini actori au apelat la justiţie pentru a-şi apăra drepturile. Unul dintre cele mai marcante exemple rămâne cel al Scarlett Johansson, care a dat în judecată în 2023 aplicaţia Lisa AI pentru că a creat, fără consimţământul ei, un avatar AI cu imaginea ei pentru o reclamă.

Matthew McConaughey nu se opune IA generative

Abordarea lui Matthew McConaughey este nouă, deoarece el ia iniţiativa de a-şi proteja legal imaginea şi vocea. Cu toate acestea, actorul premiat cu Oscar nu se opune IA generative, dimpotrivă. El a achiziţionat o participaţie în capitalul start-up-ului ElevenLabs, specializat în voci. Acesta din urmă a creat o versiune audio IA a lui Matthew McConaughey, cu permisiunea sa.

„Vrem să ne asigurăm că cei cu care lucrăm beneficiază de aceeaşi protecţie ca şi companiile lor”, a explicat avocatul Kevin Yorn, care îl reprezintă pe Matthew McConaughey. El doreşte, de asemenea, să „se asigure că aceştia pot fi remuneraţi pentru utilizarea vocii şi a imaginii lor de această nouă tehnologie”.

Citește și: Ce informații să nu spui niciodată lui ChatGPT

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA