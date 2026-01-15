Ce informații să nu spui niciodată lui ChatGPT

Chatboții bazați pe inteligență artificială, precum ChatGPT, Google Gemini sau Microsoft Copilot, sunt tot mai folosiți pentru muncă, educație și viața de zi cu zi. Deși aceste instrumente pot oferi răspunsuri rapide și personalizate, ele ridică și riscuri serioase de confidențialitate și securitate a datelor. Specialiștii avertizează că anumite informații nu ar trebui niciodată partajate cu un chatbot AI.

Publicaţia Wall Street Journal a întocmit, după ce a stat de vorbă cu specialişti în domeniu, o listă cu lucruri pe care ar trebui să evităm să le partajăm cu orice chatbot care funcţionează pe baza inteligenţei artificiale, fie că vorbim despre ChatGPT, Gemini, Copilot sau tool-ul chinezesc DeepSeek.

De ce este riscant să împărtășești date personale cu un chatbot AI

Chatboții AI funcționează prin procesarea și stocarea conversațiilor pentru a-și îmbunătăți performanța. Asta înseamnă că informațiile introduse pot fi folosite pentru antrenarea modelelor, dar pot ajunge să fie analizate şi de evaluatori umani. Mai grav, ele pot fi expuse în cazul unei breșe de securitate sau al unei erori tehnice.

Odată ce ai introdus o informație într-un chatbot, pierzi controlul direct asupra ei, notează WSJ.

Sfatul 1: Nu partaja date de identitate personale

Nu introduce niciodată în platformele AI date precum CNP-ul, seria și numărul de buletin sau pașaport, adresă completă de domiciliu, numărul de telefon personal, nici măcar data nașterii.

Aceste date pot fi folosite pentru furt de identitate sau fraude online dacă ajung pe mâini greșite.

Sfatul 2: Nu partaja informații medicale sensibile

Deși mulți utilizatori cer AI-ului interpretarea analizelor medicale, acest lucru implică riscuri. Chatboții nu beneficiază de protecțiile stricte aplicate datelor medicale în sistemele de sănătate.

Recomandare: dacă folosești AI-ul în scop informativ, elimină orice element de identificare personală din documente sau imagini.

Sfatul 3: Nu partaja date financiare și bancare

Evită complet introducerea următoarelor informații:

numere de cont bancar sau card

date de autentificare

PIN-uri sau coduri de securitate

Chatboții AI nu sunt concepuți ca instrumente sigure pentru stocarea datelor financiare.

Sfatul 4: Nu partaja informații confidențiale de serviciu

Introducerea de:

file-uri confidenţiale ale angajatorului sau, mai rău, informaţii despre sistemele de lucru

date despre clienți

strategii interne sau secrete comerciale

Există cazuri documentate în care companii au interzis folosirea ChatGPT după astfel de incidente.

Sfatul 5: Nu partaja parole și date de autentificare

Chiar dacă AI-ul promite să ajute la automatizarea unor sarcini, nu oferi niciodată parole, întrebări de securitate sau date de login. Folosește exclusiv un manager de parole dedicat.

Cum să folosești chatboţii AI în siguranță

Pentru o mai bună protecție a confidențialității:

șterge regulat conversațiile

dezactivează opțiunea de folosire a datelor pentru antrenarea modelelor

folosește funcții precum Temporary Chat sau mod incognito

activează autentificarea cu doi factori

Chatboții AI sunt instrumente extrem de utile, dar nu sunt confidenți personali. Protejarea datelor personale în ChatGPT și alte AI-uri este responsabilitatea utilizatorului. Gândește-te de două ori înainte să introduci informații sensibile și tratează orice conversație cu AI-ul ca pe una potențial publică.

